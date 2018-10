El instituto del que nadie habla: cinco años viviendo "masificados" y "esperando una ampliación que no llega"

Colindres se ha consolidado como uno de los lugares con más previsión de crecimiento de Cantabria según el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE). Tanto es así que, en los últimos años, ha aumentado su población hasta alcanzar las 8.288 personas en 2017, cuando solo diez años antes esta cifra se situaba en 7.490 vecinos. Este aumento del censo suele tener como resultado el consecuente aumento de los servicios públicos ya que, imperiosamente, tendrán que cubrir un mayor espectro.

Pues bien, esto no parece ser lo que ha ocurrido con el IES Valentín Turienzo de Colindres. Desde 2013, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro, junto al equipo directivo, ha denunciado la "necesidad" de una ampliación que permita albergar "correctamente" al número de alumnos que hay en la actualidad.

José Luis Amelibia, portavoz de la agrupación, indica que se está impartiendo clase para 600 alumnos, a pesar de que el centro está preparado para unos 300. "Hay 26 grupos y 23 aulas, sin contar los desdobles, por lo que no entran. Ahora estamos barajando la posibilidad de utilizar el almacén de la limpieza o incluso el salón de la AMPA para poder suplir los desdobles. Vivimos masificados", señala Amelibia.

Pese a que se han llevado a cabo dos ampliaciones, desde ambos organismos se exige al Gobierno de Cantabria la construcción del proyecto que se entregó en enero de este año. "Estamos en octubre y no tenemos nada de información sobre la licitación, y lo que no queremos es que pase 2018 sin que se inicie el proceso, ya que eso nos abocaría a iniciar otro curso escolar sin soluciones", argumenta el portavoz de la AMPA.

Según este portavoz del colectivo, la razón que se da desde Educación para no arrancar el proyecto es precisamente el inicio de otros trabajos. "Dicen que no van a empezar a licitar la ampliación hasta que no estén hechas las obras de saneamiento en el edificio, y eso le corresponde a Medio Ambiente", explica indignado. Además, tanto la Consejería de Educación como la de Medio Ambiente pertenecen al PSOE, por lo que Amelibia reconoce entenderlo "todavía menos".

El Ayuntamiento, al igual que el centro y la asociación de madres y padres, también ha insistido para que les envíen el proyecto "lo antes posible", ya que, tal y como relata el del AMPA, ellos son los que dan los permisos "y así se pueden ir adelantando pasos". Desde el Consistorio tampoco comprenden el por qué de estos aplazamientos y esperan conocer pronto las intenciones del Ejecutivo autonómico.