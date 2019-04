Los partidos cierran su campaña en Cantabria apelando al voto útil y con la incertidumbre en torno al resultado

Los seis principales partidos se repartirán este domingo los cinco diputados que Cantabria lleva al Congreso. Tras una campaña anómala, con las vacaciones de Semana Santa de por medio, pero intensa y con mucho en juego, llegan al cierre apelando al voto útil y con la sombra de la incertidumbre de lo que depararán los resultados sobrevolando cada mitin.

Y es que estos comicios se presentan como diferentes a los anteriores. La presencia del PRC y la irrupción de Vox cambian por completo el escenario político respecto a las de 2016 y los escaños se van a vender muy caros, hasta el punto de que la posibilidad de quedarse fuera o de obtener uno o incluso dos representantes va a depender de muy pocos votos. Esto acrecienta la incógnita de cara a unos resultados que condicionarán las elecciones autonómicas que se celebrarán dentro de tan solo un mes.

Así pues, los partidos han llamado a la movilización a sus votantes y han hecho sus propias cábalas de lo que ocurrirá el domingo. El PSOE se ha mostrado convencido de que ganará las elecciones y que obtendrá tres diputados que ayuden a "evitar un pacto de las derechas" que pueda poner "en riesgo los avances producidos en democracia y los derechos fundamentales" de los ciudadanos.

"No hay más que leer el programa del partido ultraderechista que pretende llevarnos claramente a la España franquista y eso es algo que no podemos consentir", ha señalado el cabeza de lista del PSOE de Cantabria al Congreso de los Diputados, Luis Santos Clemente, apelando al voto de los indecisos para frenar a Vox. "El lunes ya no habrá solución y no valdrán las lamentaciones", ha advertido.

Pero sin duda las gran sorpresa, además de la posible entrada de la formación de extrema derecha, la puede dar el PRC consiguiendo representación en Madrid por primera vez en su historia. Y Miguel Ángel Revilla lo tiene claro: "El diputado está garantizado", ha asegurado este viernes, haciendo un repaso a una campaña que ha calificado como "la más intensa" en la que ha participado.

Y es que según ha subrayado, ha sido "una tarea titánica" explicar a la ciudadanía el funcionamiento de las elecciones generales, que no se vota a los grandes líderes "de los debates de televisión", sino a los diputados que cada partido presenta en Cantabria. Así, tras recorrer toda la Comunidad y "hablar en directo con 6.200 personas", el presidente autonómico asegura que han conseguido que "el 80% de los cántabros sepa de qué se trata lo del domingo".

En este sentido, Revilla da por hecho que su candidato, José María Mazón, estará en el Congreso y pronostica que su partido está cerca de conseguir el segundo diputado. "Me dejaría muy mal si el domingo por la noche me tenéis que hacer una foto con un pañuelo en la mano", ha bromeado sobre la posibilidad de no obtener representación.

Visita de Zuloaga a las instalaciones de Sniace en campaña.

Asimismo, ha recalcado que el PRC "ha roto todas las encuestas" que le dejaban fuera, y ha señalado que los otros cuatro escaños se los repartirán PP, PSOE, Ciudadanos y Vox. "La tendencia es que dos partidos están subiendo, PRC y Vox ,y que el resto están a la baja o estancados", ha remarcado sobre la pelea por el segundo diputado, para lo que sitúa al partido de extrema derecha en la segunda mejor posición para llevárselo después de los propios regionalistas.

Este escenario dejaría fuera a Unidas Podemos, que el 26J consiguió colarse en Madrid como tercera fuerza con 60.000 votos y que ahora tiene muy complicado repetirlo tras la crisis interna del partido morado durante este tiempo y tras una campaña que ha pasado desapercibida y sin la presencia de líderes nacionales.

Revilla, además, en clave nacional, prevé que Vox va a obtener "un tremendo resultado": "Nos vamos a llevar una sorpresa, va a sacar un resultado espectacular", ha augurado, quien no duda de que si las tres derechas llegan a los 175 diputados "habrá Gobierno en una semana con Casado como presidente". Al mismo tiempo ha resaltado la "preocupación de Europa" con estas elecciones y ha advertido de que es posible que "los grandes líderes europeos llamen al orden a algún partido".

PP y Cs

De la irrupción de Vox, los principales perdedores pueden ser PP y Ciudadanos, cuyos votantes pueden abrazar la opción de extrema derecha. No obstante, Tanto Diego Movellán como Rubén Gómez se han mostrado optimistas de cara a este domingo y han pronosticado un buen resultado para sus respectivos partidos.

El candidato popular ha manifestado que hoy acaba la campaña y "comienza la victoria del PP", confiando en que finalmente los indecisos se decantarán por unificar el voto en torno a su formación. "Ha calado ese mensaje durante la campaña", ha resaltado.

Por su parte, el candidato naranja espera que su partido "dará la campanada el domingo" porque "siempre ha superado en todas las elecciones lo que le daban en las encuestas". "A partir del lunes se podrá empezar a hablar de la España y la Cantabria del futuro y no del aborto o los huesos de Franco", ha expresado.