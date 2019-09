Los servicios jurídicos de Santander buscan una solución a las retribuciones de los directores generales, que la oposición tumbó en el pleno

Ni presidencias delegadas de las comisiones, ni sueldos para retribuciones de directores generales ni grupo municipal propio para partidos que tienen un solo concejal. La situación de mayoría minoritaria del equipo de gobierno PP-Cs, que le impide alcanzar una mayoría absoluta necesaria en las votaciones, está produciendo situaciones rara vez vistas en el Ayuntamiento de Santander y un enrarecimiento de las relaciones personales en el Consistorio.

Independientemente de los roces y desacuerdos que hay entre los dos socios del equipo de gobierno, la ausencia de entendimiento entre este y una oposición que, como se ha visto la pasada semana, actúa unida, hace que el equipo de gobierno vea recortado su margen de maniobra, incluso en asuntos de ámbito casi doméstico como son los sueldos y las presidencias de las comisiones informativas.

Retribuciones de directores

El pasado jueves, el Pleno de la Corporación no aprobó las retribuciones de los nuevos directores generales. Durante la legislatura pasada, la Concejalía de Fomento dispuso de la posibilidad de contar con un director general, pero la plaza quedó vacante. En la legislatura actual, y con el pacto de gobierno PP-Cs, no es que haya solo una, sino dos direcciones generales en este área: la de Fomento y la de nueva creación de Urbanismo, cuyo titular ya está nombrado. Por no hablar de la todavía no designada de director general de Innovación.

A la hora de someterse el pasado jueves a votación las retribuciones de las direcciones, el equipo de gobierno perdió la votación, lo que ha creado una situación incierta ya que hay un director general ahora mismo, el de Urbanismo, cuyo sueldo no tiene respaldo presupuestario. Según ha manifestado un miembro del equipo de gobierno, los servicios jurídicos buscan ahora el encaje jurídico para resolverlo.

La oposición votó en contra por la cuestión de fondo. Consideran, al menos así lo han declarado PSOE y PRC, que ambas direcciones son producto de la escisión de una preexistente, que en el fondo es lo que ha ocurrido con las concejalías de Urbanismo y Fomento. Es decir, cuestionan esta división, que es resultado del reparto de áreas del pacto de gobierno PP-Cs, y asimismo están molestos de que nadie les haya explicado oficialmente hasta ahora el porqué de su creación.

Durante el pleno del jueves, el concejal de Fomento, César Díaz, replicó al portavoz socialista, Pedro Casares, que ni él ni su partido pueden dar "lecciones" ni criticar el desdoblamiento de direcciones generales tras el incremento de directores generales en el Ejecutivo autonómico PRC-PSOE.

Malestar en el PP

El pleno del jueves tuvo otra consecuencia que dejó con sabor amargo al PP. Se trataba del incumplimiento de un gesto de cortesía, una práctica de fair play no recogida en ningún reglamento. Los populares habían llegado a un acuerdo para compensar con la ausencia de un miembro de la oposición la merma de voto que se ha creado por la baja por enfermedad de una de sus ediles, Carmen Ruiz, quien se ha sometido a una operación quirúrgica hace unos 10 días.

Carmen Ruiz, concejala de Barrios de Santander. | EUROPA PRESS

El acuerdo era irrelevante en la mayor parte de los puntos del orden del día ya que, aun ausentándose un miembro de la oposición, PP y Cs seguían sin tener suficientes votos, como en el caso anterior de las retribuciones de las direcciones generales, que se hubiera perdido de todos modos por 12 (PP y Cs) a 13 (PSOE, PRC, Unidas por Santander y Vox), pero el incumplimiento causó malestar.

José María Fuentes-Pila, portavoz del PRC y con el cual se había llegado a este acuerdo oficioso, explicó que afectaba a las mociones y que, en todo caso, un despiste hizo que no pidiera a uno de sus concejales que se ausentara de los debates de las mismas, algo por lo que se disculpó públicamente al cierre del Pleno.

Presidencias de comisiones

Tres días antes del pleno, la alcaldesa, Gema Igual, no pudo delegar la presidencia de una serie de comisiones informativas. Salvo la de Fomento, que ya estaba delegada con anterioridad, la alcaldesa tuvo que dejar sobre la mesa las propuestas de delegación dado que tendrían que votarse y no prosperarían por la oposición del resto de partidos. Es más, algunos de estos estarían interesados en presidir alguna comisión, algo a lo que no está dispuesto el PP y que sería insólito tras varias décadas de hegemonía 'popular'.

Un alcalde es presidente nato de cada comisión, pero la práctica habitual es delegar esta función en un concejal. Siempre y cuando se tengan suficientes votos, algo que no ocurre en esta legislatura dado que PP y Cs sumados no alcanzan ya la mayoría absoluta. Sin embargo, se justifica que nadie de la oposición alcance la presidencia de una comisión en el supuesto desconocimiento de los temas a abordar si no se es parte del equipo de gobierno.

Dado que no estaba asegurada la delegación de las presidencias en un miembro del equipo de gobierno el asunto no se sometió a votación y la alcaldesa tendrá que presidir cada comisión a partir de ahora, si no cambian las circunstancias.

Sin grupos unipersonales

La constitución de grupos unipersonales para Vox y Unidas por Santander, que actualmente cohabitan en el Grupo Mixto al tener un concejal cada uno, se está viendo retrasada al estar en debate una modificación más amplia del reglamento que ha introducido el PRC.

La propuesta regionalista de modernización del reglamento llegó el lunes de la pasada semana a la Comisión de Participación Ciudadana. Es una reforma que pretende aumentar la fiscalización sobre el equipo de Gobierno (PP-Cs), una mayor transparencia y una mayor participación ciudadana. El debate que tendrá lugar a partir de ahora en comisión ha hecho que la propuesta de los dos partidos que no quieren estar juntos ni revueltos tenga que esperar.