Manuel Bustamante ha muerto y ahora ya sabe más cosas que nosotros, que todavía estamos vivos. Va por delante, lo que en cierto modo concuerda con la profesión a la que dedicó su vida: el periodismo.

Aunque todos le conocían como Manuel Bustamante, a mí me dijo que de joven se le conocía como Fred. Y eso me gustaba. Porque a uno le dan un nombre al nacer sin preguntar y ponerse otro tiene algo de rebeldía. Así que Manolo era Fred y hasta una vez, por si no lo creía, me enseñó una de esas fotos de estudio al estilo de Gyenes en la que aparecía Fred bajo una cascada de claroscuros y tan maqueado como un galán de cine.

Por desgracia no conocí a Fred, aunque por fortuna conocí a Manolo. Éste iba del coche del periódico a la redacción y viceversa, con parada en el laboratorio para positivar. Así todo el día, así todos los días. Con una cazadora beige, una camaruca réflex al hombro y el sempiterno cigarrillo negro en la mano.

Manolo era un histórico del periodismo gráfico y parecía que siempre estuvo en la redacción, que le pusieron con los muebles, vamos. Si alguien quisiera saber cómo era esto o aquello en tal época o si este o aquel hizo o dejó de hacer cual cosa en la ciudad o en la región, lo sabía porque simplemente estuvo allí. Él, junto a Hojas y Araúna, formaba parte de una trinidad de la fotografía periodística. Todo lo que era fotografiable pasó durante décadas por sus manos, desde Perón hasta aquel engreído en la UIMP que le prohibió hacerle una foto y al que Manolo le soltó tres flashazos por hablar. Millones de imágenes, en sentido literal, una montaña de celuloide enlatado previa a la aparición de las cámaras integradas en el móvil e Instagram con sus filtros y el delirante moto de que cada uno lleva un fotógrafo dentro como si uno llegara a ser guitarrista por comprarse una guitarra.

Era una gente especial esta. Nada de foteros que el único libro de fotografía que había caído en sus manos era un catálogo de Nikon y que se excitaban unos a otros comparando distancias focales y zooms, gente que si tropezaba con una noticia o no se enteraban o no se daban por enterados. La generación de Manolo era de otra pasta.

Socarrón, pero muy discreto, era imposible recorrer a su lado 100 metros de calle en menos de una hora: conocía a todo el mundo y con todo el mundo se paraba. Es lo que tiene hacer fotos desde las ocho de la mañana, cubrir ruedas de prensa, acompañar a Carmina a que se diera un baño de pies en Piquío, marchar corriendo a Arriondas por un descarrilamiento de Feve y volver justo a tiempo para revelar el carrete que había traído el ordenanza de la estación de autobuses. Y no había nadie más. Con ese trajín uno acaba conociendo lo que no está escrito.

Desde el día del Carmen, Manolo estará por allá dando la mano a tantos viejos conocidos que le precedieron. Me imagino que a estas horas ya se habrá topado con Carmina y, si no lo ha hecho ya, tarde o temprano se dará de bruces con Fred.