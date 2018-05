El Ku Klux Cat

Puede que la política esté sobrevalorada, pero tampoco ha de minusvalorarse. Ya pocos creen que la política sea el mejor medio de asegurar la felicidad del ciudadano (y el político que lo prometa automáticamente es merecedor de desconfianza), y nos conformamos con que defienda los derechos maltrechos que quedan. Ni tan mal. La política hoy en día ha de encerrarse en el área y ponerse como el autobús de Maguregui delante de la portería. La erosión continua, con zarpazos incluidos. La precarización del sistema de protección social, el ataque a las libertades y derechos, la desregulación laboral y el saqueo de lo público obligan a un estrategia defensiva. Los sinvergüenzas no cesan de tirar a puerta. Ya no se trata tanto de ganar el partido como de no perder por goleada. Es lo que hay.

Quim Torra es el nuevo presidente de Cataluña y supone un nuevo paso en la estrategia de enmarañar más el conflicto territorial español sin otra pretensión que mantener la presión de la caldera y buscar unos nuevos comicios paralelos a los procesos judiciales en ciernes de los dirigentes del independentismo. Es burdo, pero efectivo, y el Gobierno central se lo pondrá fácil, estoy seguro.

No hay más plan que este para el independentismo y en el entretanto aparecen nuevos personajes, que hacen buenos a los anteriores. El último es el citado Torra, un nacionalista radical racista al que solo le falta aparecer al frente de una turbamulta con teas encendidas y capuchas. Pero le han hecho president, lo cual hace preguntarse qué valores de convivencia y respeto a principios básicos campan por el Parlament y, ya puestos, por Cataluña.

Ahora se concede a Torra la cortesía de examinar sus hechos, más que sus palabras. Como si las palabras no tuvieran importancia. Pero las palabras en política no están desprovistas ni de significado ni de trascendencia. No son hechos, pero provocan hechos. Contemporizar con los incendiarios que manipulan los sentimientos de colectividades es engañarse y en los próximos meses se comprobará.

Hay que ver cómo está el panorama autonómico. Imputados, encarcelados, dimisionarios por todas partes. Al final nos podemos dar con un canto en los dientes por morar en una aldea celta cuyo presidente 'solo' sale en la tele, escribe libros, los vende y cobra por ello; y por tener unos parlamentarios que no pasan más tiempo en los juzgados que en el hemiciclo. Vale, hay excepciones, pero, pese a la gravísima crisis por la que atraviesan la mayoría de los partidos en Cantabria, y visto cómo está el percal en otras comunidades, no es el mejor momento para cambiar de residencia.