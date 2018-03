Personas raras

Qué raras son las personas. Rarísimas. Todas. Hasta las que se creen normales. A veces las observo secretamente. Las miro y no me ven cuando las miro. Al menos eso pienso, que no me ven mirar. Es que son fascinantes. Y están por todas partes. Me gusta observar sobre todo a desconocidos. Los miro cuando caminan, cuando esperan en la parada del autobús, cuando toman café, cuando conducen. Qué extraños son con sus ropajes, con sus adornos, con sus extensiones tecnológicas, con sus acciones inverosímiles.

Es corriente que en espacios públicos nos sintamos a salvo de las miradas indiscretas de los desconocidos. Porque, ¿quién se va a fijar en nosotros? Y es entonces cuando bajamos la guardia y asoman en lugares donde somos visibles comportamientos que escondemos bajo nuestro yo social. Para empezar, hay mucha gente que habla sola por la calle, murmuran entre dientes, hacen gestos de asentimiento o de reprobación, a veces sonríen y otras discuten. Pertenezco a ese club, lo reconozco, y aunque trato de disimular es posible que a veces me relaje y algún observador me vea caminar por la calle mientras me recito a mí mismo un poema escrito por mí para ver cómo suena, esa masturbación.

Hacen cosas extrañísimas las personas. En una ocasión vi a una mujer comerse un ticket de la compra. Uno de los grandes. Lo sujetó delicadamente con los labios para poder coger las bolsas con las dos manos pero, al cabo de unos segundos, lo engulló igual que un sapo engulle a un insecto. Visto y no visto. La observé disimuladamente para ver si lo escupía pero en lugar de escupirlo comenzó a masticar como si tuviera un chicle dentro de su boca. Poco después pude observar el inconfundible movimiento de la garganta al tragar. Me sentí en ese momento como un fotógrafo que vislumbra un hecho maravilloso y poco común en un safari.

La rareza de las personas estriba, muchas veces, en eso que asoma de cuando en cuando por las grietas que se abren, cuando nos relajamos o no nos sentimos observados, en nuestra imagen social; pequeñas fisuras por las que uno deja ver algo de una verdad más primitiva, cosas vergonzantes que ocultamos tras la máscara de lo que estamos educados en mostrar.