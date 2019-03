Que no decidan por ti

En este intento de escenificar quién es más feminista se pierde la esencia. Tampoco me convencen las frases hechas. Aquellas que nos animan a separar la política del 8-M. Repiten que hay tantos feminismos como mujeres existen. Yo no estoy de acuerdo, eso sería banalizar el concepto y la historia del colectivo, aunque algunos se empeñen en demonizar lo colectivo.

Por eso, cuantas más seamos en las calles más se hablará de nosotras, de las puertas que nos cierra el machismo y de las obligaciones que nos impone.

Yo lo siento así en mi profesión, entre mis compañeras. El 8 de marzo de 2018 salimos por primera vez juntas a la calle y desde ese día estamos más unidas, más confiadas y empoderadas para reivindicarnos. Compartimos y cuadramos las tertulias, entrevistas e informaciones, para que la realidad no solo se cuente desde una esfera masculina. Para que haya tertulianas, para que la opinión de las profesionales tenga cabida en los medios y los hombres no se adueñen de todas las miradas.

Ahora, que si la clase política ha decidido "empozoñar" el debate a ver si rasca unos cuantos votos, allá ellos. Yo prefiero seguir enriqueciendo lo que ya es una realidad entre las periodistas de Cantabria. Hemos logrado organizarnos.

Los sondeos han hipnotizado a buena parte del espectro político, decidido a conquistar el voto de las cuatro millones de mujeres, que aún no han decidido a qué partido apoyarán.

Decía David Trueba, en El País, que "la política actual parece empeñada en lograr que nos odiemos". De ahí esa crispación entre partidos y entre algunos representantes, que solo piensan en el 8M como reclamo.

Que Inés Arrimadas utilice el comentario estúpido de una persona para asociarlo al movimiento feminista no tiene un pase, como tampoco lo tiene decir que no puede hablar de feminismo si viste tacones.

La horda "feminazi" que fabricaron algunos para atacar al colectivo no caló en 2018, tampoco lo está haciendo estos días y los "voceros" se han dado cuenta. Han tergiversado un discurso -el del movimiento feminista- que lo único que hace es defender la igualdad. Asumir el discurso, los "tics" de Vox sobre "violencia doméstica" es darse de bruces con la realidad.

Hace un año, el Partido Popular calificó la manifestación del 8M de "elitista", "insolidaria" y "anticapitalista". Llegó a decir que con la convocatoria se apostaba por el enfrentamiento entre hombres y mujeres. Me alegro de que ese discurso no haya calado entre los populares cántabros. Eso se entiende de las declaraciones que hacía su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, hace dos días.

"Yo me quedo con lo ocurrido hace un año en Cantabria y en toda España. Me quedo con esa ola, con esa sacudida que llevó a miles de mujeres de todo perfil a recorrer juntas un camino sin retorno. Que nos hizo protagonistas, que nos hizo visibles". Esa ola que defiende Buruaga es la que desprecia su partido. El PP de Madrid ha acordado desvincularse de la manifestación y no acudirá. Deciden ellos, de nuevo.

Dice el manifiesto que la huelga feminista es una propuesta abierta en la que todas podemos encontrar una forma de participar.