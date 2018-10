No más muertes en el trabajo

Las organizaciones que componen la Confederación Sindical Internacional (CSI), de la que la Unión General de Trabajadores (UGT) es fundadora, marcan el 7 de octubre como día de reivindicación por un compromiso mundial con el trabajo decente. El sindicato quiere aprovechar esta jornada mundial para continuar reivindicando políticas que mejoren la situación de los trabajadores y trabajadoras en España y en el mundo.

En este caso consideramos fundamental denunciar públicamente la siniestralidad laboral, que afecta a la población trabajadora y que hace que cada día 3.600 personas mueran en el mundo como consecuencia de su trabajo. En España las cifras son igualmente alarmantes: 2 personas mueren cada día en accidente laboral.

Y ¿cuál es la realidad en Cantabria? Pues en lo que se refiere a accidentes mortales no puede ser peor. Cantabria fue el pasado año la comunidad autónoma con mayor índice de siniestralidad en accidentes mortales junto con la Rioja. Un 6.9 frente al 1,4 de Madrid, la Comunidad con el índice de incidencia más bajo en accidentes mortales.

La tendencia no mejora. En el primer semestre de este año 9 personas de Cantabria han perdido la vida en el trabajo. Nueve sueños rotos, nueve ilusiones perdidas, nueve familias rotas por el hecho de ir a trabajar.

A esta cifras deberíamos añadir también las muertes y las enfermedades de aquellos que luchan por conseguir trabajo y no lo encuentran, trabajadores y trabajadoras con sueños irrealizables, con ilusiones irrealizables, con vidas irrealizables por no encontrar un puesto de trabajo.

Volviendo a la siniestralidad de los que sí tienen trabajo aunque éste sea precario, hemos de plantearnos las siguientes cuestiones: ¿cuál es la razón de esta situación? ¿cómo, tras más de 20 años de funcionamiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, seguimos así?

Desde UGT creemos que son muchas y variadas las causas, pero que en realidad se pueden resumir en dos fundamentalmente: la reforma laboral y el incumplimiento sistemático de la normativa de prevención de riesgos laborales y de los convenios colectivos.

La reforma laboral ha originado una alta temporalidad y una precariedad hasta niveles máximos desconocidos hasta ahora. Cantabria ha sido la Comunidad donde más ha aumentado el empleo parcial, concretamente en más de un 45%. Además vuelve a ser de nuevo la región donde más aumenta el paro un 4,8% más el pasado mes de septiembre.

Estos dos factores crean una peligrosísima ecuación que se manifiesta en la siniestralidad. La creciente tasa de parcialidad conlleva una escasísima formación en prevención, inexperiencia en el puesto, aumento de los accidentes viales laborales e incremento exponencial de los riesgos psicosociales que, en muchos casos, tienen como manifestación la muerte.

El incumplimiento de la normativa se ha acrecentado con la crisis, la cual ha servido de excusa a los empresarios para no invertir y ha hecho rehenes a los trabajadores para no denunciar. A todo ello se une la Administración, que entre otras cosas también se ha visto afectada por la crisis con la famosa tasa de no reposición, ha rebajado de manera significativa el nivel de vigilancia y control.

Desde UGT llevamos mucho tiempo pidiendo medidas urgentes a los distintos Gobiernos para terminar con una lacra que continúa creciendo día a día. En Cantabria, el sindicato viene reclamando desde hace tiempo que se haga realidad la figura del Delegado Territorial de Prevención en base a un acuerdo entre la Administración y los agentes sociales, con el objetivo de asesorar y hacer llegar la cultura preventiva a las micropymes, que suponen el 80% del tejido empresarial de la región.

Además, se reclama que la Administración refuerce sus sistemas de vigilancia del cumplimiento de la normativa preventiva, el fin de la reforma laboral y la creación de empleos decentes, seguros y saludables. Sólo así podremos eliminar la lacra social de la siniestralidad laboral y alcanzar un trabajo seguro y saludable, en definitiva un trabajo decente.