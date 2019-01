Afectados por el concierto fallido de Guetta denuncian "trabas absurdas del Ayuntamiento" en la reclamación

Un mes después de que los abogados que representan a casi un millar de afectados por la cancelación del concierto de David Guetta de este pasado verano presentaran un recurso pidiendo al Ayuntamiento de Santander que asumiera su responsabilidad patrimonial con el importe de las entradas, la respuesta que han recibido de la administración pública ha despertado aún más su sensación de indefensión.

Y es que los despachos de Álvaro Sánchez-Pego y Marian Vidal de la Peña se han encontrado con que el Ayuntamiento les pide el justificante de pago de las entradas, entre otros requisitos, para continuar con la reclamación y no archivar el expediente en un plazo de diez días hábiles. "No podemos acreditar dónde compramos las entradas", aseguran, recordando que algunas se han adquirido en puntos físicos y en metálico, por lo que en esos casos no existe justificante de pago o registro electrónico que pueda acreditarlo.

Así pues, los abogados denuncian que con estos requisitos, el Consistorio les está poniendo "trabas absurdas". "Son títulos al portador y se da la indemnización a quien lo posee con independencia del modo de pago", sostienen, poniendo como ejemplo que han podido ser un regalo, entre otras muchas opciones. En definitiva, subrayan que se trata de "un invento sin sentido que dificulta la reclamación".

Los representantes de los afectados recibieron un escrito de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), al que ha tenido acceso eldiario.es, firmado a 26 de diciembre y en el que reclamaban una "mejora en la solicitud" de la reclamación, pidiendo que completase un formulario de la propia OMIC, que aportasen un correo electrónico con una reclamación previa a la UTE La Campa, promotora del concierto, así como la copia del justificante de pago de las entradas, en el que debe figurar la entidad bancaria, el número y titular de la cuenta, y el beneficiario del pago.

Este medio se ha puesto en contacto con la OMIC, desde donde defienden que "cada caso es diferente" por lo que la reclamación tiene que llevarse a cabo de forma individual. "La acción colectiva tiene que ser vía judicial por la ley de enjuiciamiento, pero no vía consumo", han argumentado.

Deuda de los promotores

Por otro lado, sobre la delicada situación económica en la que se encuentran las dos empresas que integran la UTE La Campa -Delfuego Booking y Heart of Gold-, los abogados de Sánchez-Pego recuerdan que "si Guetta hubiera actuado, los organizadores tendrían una deuda mayor", puesto que no contarían con el caché devuelto por el artista.

Asimismo, subrayan que cuentan aún con la recaudación de las entradas, dado que no se produjo la devolución del importe, así como de las consumiciones de los asistentes mientras esperaban al DJ francés que finalmente no apareció.

Es por ello que, al recurso presentado contra el Consistorio por "no vigilar la correcta solvencia económica del contratista ni la contratación de un seguro que cubriera los daños", se suma una querella criminal por los presuntos delitos de "estafa, apropiación indebida y alzamiento de bienes" presentada en octubre contra los promotores del evento fallido.

En total, aproximadamente 5.000 asistentes al 'no concierto' de David Guetta en Santander reclaman casi 500.000 euros por gastos a la organización del evento, que se suman a otros 600.000 euros reclamados por proveedores. En total, más de un millón de euros de deudas entre distintos afectados que no podrán recuperar su dinero debido a la situación de insolvencia y la más que inminente disolución de ambas promotoras.