Asignaturas pendientes en movilidad sostenible para Cantabria: carriles bici nuevos y seguros, y mejoras en Cercanías

En el marco de la Semana Europea de la Movilidad, los colectivos cántabros que defienden modelos sostenibles de ciudad participan en actividades impulsadas por diferentes municipios para concienciar a la sociedad, sin olvidar sus constantes reivindicaciones que trasladan a las distintas administraciones. Y es que Cantabria todavía tiene asignaturas pendientes en este ámbito, tal y como señala Rafael Casuso a este medio, presidente de Cantabria ConBici y miembro de las Mesas de Movilidad de Cantabria.

Según este activista, los núcleos urbanos todavía cuentan con la presencia de muchos vehículos particulares y los peatones no son protagonistas. Asimismo, sostiene que, aunque cada vez hay más carriles bici, estos "no son suficientes", además de ser "poco seguros", ya que presentan lo que denomina como 'puntos negros'. Como propuesta, Casuso apunta a la utilización del pictograma de la bicicleta en las carreteras, de forma que "los conductores se den cuenta de que los medios de transporte que hay en las ciudades no son únicamente los coches".

Al mismo tiempo, recalca que los políticos tienen que poner "más esfuerzos en explicar cuál es el motivo para implantar esos carriles bici, no solo ponerlos y ya está". "Tienen que dejar claro que en las ciudades el coche mata por todo lo que genera", subraya.

Se trata, según apunta, de llevar a cabo una "importante labor de concienciación", dejando claro que "los casos de asma, cada vez más frecuentes en los niños, se deben a la contaminación". "No la ves, pero sí se siente y tiene consecuencias negativas", incide.

Los trenes, "un caos"

Por otro lado, este integrante de las Mesas de Movilidad de Cantabria critica que el servicio que prestan Renfe y Feve es "muy deficitario, es un caos". "En las líneas de Torrelavega y Santander hay fallos y retrasos continuamente, lo que provoca que la gente que utiliza ese medio de transporte llegue tarde al trabajo, de forma que finalmente, como se repite con frecuencia, opta por utilizar su vehículo particular", explica. "Hay que mejorar el servicio de Cercanías para evitar esto, por lo que reclamamos al Gobierno de Cantabria que convoque la Mesa del Ferrocarril para abordar el asunto", sostiene Casuso.

Al mismo tiempo, cuestiona el tercer carril de la autovía Santander-Torrelavega y el de Castro Urdiales a Bilbao, ambos proyectos del Ejecutivo autonómico junto con Fomento, ya aumentaría el número de vehículos en carretera. "La solución no pasa por ahí", afirma, defendiendo la existencia de "más comunicaciones en condiciones con trenes de Cercanías". "Una línea que recoja Noja, Santoña, Laredo y Castro Urdiales como medio rápido hacia Bilbao", propone Casuso.

Para todas estas reivindicaciones, las Mesas de Movilidad se han reunido con los representantes políticos de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales, a quienes les han pedido un plan de movilidad sostenible. Concretamente en el caso de la capital cántabra, le han presentado un documento al edil responsable del área, César Díaz, en el que proponen una serie de medidas para mejorar y aumentar los carriles bici, para incrementar los espacios peatonales y para disuadir de la entrada de vehículos a motor fomentando el transporte público.

"Esperamos pronto una respuesta", asegura Casuso, que termina apelando a que "tenemos que cambiar nuestros hábitos para combatir el cambio climático como sociedad", y no lo hacemos, lamenta, "porque cada individuo trabaja en su zona de confort".