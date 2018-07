Las feministas piden unas fiestas "libres y seguras para las mujeres" coincidiendo con el chupinazo de San Fermín

Las fiestas de San Fermín son desde hace dos años una marca negra en el calendario para toda mujer. En esta ocasión, y coincidiendo con la respuesta judicial a la violación de La Manada, el colectivo feminista de Cantabria se ha unido para reivindicar unas fiestas "libres y seguras para todas las mujeres". Apelando al "no es no" y exigiendo que "si una mujer está borracha o drogada lo que se debe hacer es llamar al 112", Ana Bolado, portavoz de la Comisión 8 de marzo, ha declarado la importancia de "educar a los hombres en el respeto y no a las mujeres en el miedo".

La concentración fue convocada la pasada semana para las 13.00 horas de este viernes en la calle Tetuán. "Nos vamos a esta calle de manera simbólica nada más que porque en este barrio celebran las fiestas de San Fermín. Fiestas que tienen tanto que ver con La Manada y con lo que estamos peleando para que haya fiestas seguras", ha asegurado Bolado.

Después de que multitud de personas y medios de comunicación acusasen a los colectivos feministas de querer boicotear las fiestas de San Fermín 2018, las mujeres que se han lanzado a la calle se han visto obligadas a aclarar que "la convocatoria se hace sin ningún ánimo boicoteador ni hacia el chupinazo ni hacia los sanfermines".

De esta forma, zanjan la polémica que se creó en algunas redes sociales como Twitter, donde hubo una corriente de rechazo a la concentración de hoy. "Hemos convocado la manifestación a las 13.00 horas para que no sea a las 12 como el chupinazo", indica la portavoz de este colectivo feminista con ánimo conciliador.

Además, ha indicado que su ánimo es el de solidarizarse con las compañeras de Pamplona y respetar su decisión "de no querer el boicot para sus fiestas". De esta forma, las feministas que han salido este viernes a la calle se han vestido de negro como señal "de dolor y luto ante estos acosadores y maltratadores a los que la Justicia les transmite la idea de que no han hecho nada malo".

Como era de esperar, La Manada ha sido uno de los focos de la crítica, sobre todo después de la solicitud de pasaporte del Guardia Civil que participó en la violación de los sanfermines de hace dos años. "Si sacas el pasaporte en un país que pertenece a la Unión Europea, es blanco y en botella lo que quieres hacer", ha comentado Bolado.

Ataques 'en manada'

La veterana feminista, también ha indicado en este día su percepción de los ataques 'en manada' -como se han pasado a denominar desde que se produjese esta violación en grupo-."Representa una de las mayores degeneraciones del machismo patriarcal, ya se bastan solos y la chica es lo de menos. Es una chica, pero como si es un bidón de gasolina, solo les importan ellos", ha declarado la portavoz del colectivo.

Por otro lado, también ha habido palabras dirigidas a la mujer asesinada este viernes en Madrid: "Su expareja tenía una orden de alejamiento y ¿para qué ha servido?", se han cuestionado. "Si no protegemos a las mujeres maltratadas estamos lanzando el mensaje contrario", han lamentado. Por último, desde la agrupación se ha querido reiterar la idea de que "la ley puede decir lo que quiera, pero la realidad es que las mujeres estamos viviendo otras cosas".