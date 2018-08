El Grupo Vela traslada al comité de empresa de Fundinorte que tiene "dos o tres inversores" para el proyecto

El comité de empresa de Fundinorte se ha reunido este jueves con el Grupo Vela tras las reiteradas peticiones que finalmente han dado sus frutos. No obstante, del encuentro "no ha salido nada en claro", tal y como ha señalado a este medio su presidente, Francisco González, quien ha subrayado que lo único que se ha acordado en el mismo ha sido el compromiso del Grupo Vela de llevar a cabo una reunión semanal con los trabajadores para trasladar posibles avances en el proyecto para la planta de San Felices de Buelna.

Asimismo, los portavoces del Grupo les han trasladado que tienen "dos o tres inversores" que estarían dispuestos a inyectar capital, algo que, según González, no es tan alentador porque esta situación se puede demorar meses. "No tenemos tiempo", ha lamentado, porque la fábrica lleva cinco meses parada, y "el 60% de la plantilla ya no tiene paro y al resto se le termina este mes o el que viene", ha explicado.

En cualquier caso, aunque intentan ser optimistas, el presidente del comité de empresa asegura que "tienen muchas dudas" de que realmente haya inversores. "Todo ha ido saliendo al revés de como hubiéramos querido", ha sostenido. Asimismo, ha detallado que les han dicho que van a llevar a cabo labores de limpieza en el edificio y desbrozado en el exterior, así como la colocación de dos tejavanas que se habían levantado para cuando visiten la fábrica los inversores.

Al mismo tiempo, González reconoce que agosto es un mes difícil, y espera que en septiembre se agilicen las negociaciones y mejore la situación delicada que padecen los trabajadores que "están es sus casas muy preocupados". A finales del pasado mes de julio, se concentraron frente a la Delegación de Gobierno para exigir una solución para un problema cuyo responsable, a su juicio, es la empresa pública Sodercan, ya que " no ha realizado un correcto seguimiento del dinero público concedido al Grupo Vela".