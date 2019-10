Pasaje Seguro alerta del posible archivo de su denuncia contra la carga de armas en Santander para la guerra de Yemen

Pasaje Seguro ha alertado este miércoles de que su denuncia contra la carga de armas para la guerra de Yemen en el Puerto de Santander "corre riesgo de ser archivada definitivamente". Este colectivo ciudadano señala que ha recurrido la decisión del juzgado de no dejarle personarse como acusación particular, dejándole como única vía de recurso la de la acusación popular.

"Fuimos advertidos el pasado mes de septiembre de su archivo si no nos personábamos como acusación particular. Lo hemos hecho en la persona de una de nuestras compañeras y el 2 de octubre el juzgado nos ha comunicado que no nos admiten como acusación particular. Hemos recurrido esa decisión y estamos a la espera de su resolución", han apuntado sus integrantes en un comunicado.

Al mismo tiempo, desde Pasaje Seguro han añadido que la vía de la acusación popular cuenta con "muchas posibilidades de fracaso si se aplicara la denominada doctrina Botín", establecida por el Tribunal Supremo y según la cual si en una causa solo existe la acusación popular y no la de la Fiscalía u otras particulares, la causa puede llegar a archivarse.

Añaden también que el depósito de una fianza de 3.000 euros "podría vulnerar en la práctica el derecho constitucional consagrado en el artículo 24.1. 'Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión'".

Desde este colectivo explican que después de la denuncia inicial de mayo, "cuando el juzgado de instrucción inició el trámite denegando las medidas cautelares que se solicitaban y que hubieran supuesto la prohibición de entrada" en el puerto de la capital cántabra de un buque de la Bahri, la ampliaron en julio. "Esa escala de mayo en Santander fue la única en que ese barco pudo cargar en puertos occidentales", remarcan, detallando que en Le Havre "la combinación de presión sindical y acción judicial prohibieron" que se llevara a cabo y que en Génova "ocurrió algo parecido".

"Nuestra denuncia inicial iba centrada en la constancia de la no aplicación en el puerto de Santander de la normativa sobre manipulación de mercancías peligrosas pero es que la carga de armas y explosivos en Santander con destino a Arabia se ha producido después de que la presión ciudadana eliminara la escala en Bilbao de los buques de la Bahri", han matizado desde Pasaje Seguro, recordando posteriormente las 19.000 firmas de protesta presentadas ante la Autoridad Portuaria en marzo de 2018.

Al mismo tiempo, este colectivo rememora el pronunciamiento unánime del Parlamento de Cantabria contra el tráfico de armas en el puerto de Santander, una práctica que se ha repetido en reiteradas ocasiones, y critica que ahora el Gobierno de España embargue el tráfico de armas con destino a Turquía por haber iniciado una guerra contra los kurdos en el norte de Siria y no haga lo propio con el armamento para la guerra de Yemen.