Santander acogerá una marcha homenaje a Amparo Pérez en el cuarto aniversario de su muerte

Este viernes se cumplen cuatro años del fallecimiento de Amparo Pérez, la mujer a la que el Ayuntamiento de Santander expropió su vivienda para construir un vial en la S20 y cuya causa conmocionó a la ciudad provocando una reacción social en su defensa. Su figura se ha convertido en un icono en la lucha de los movimientos sociales de la ciudad hasta el punto de que este sábado, como cada año, le han organizado una marcha homenaje, que se iniciará frente a la parroquia de Monte y llegará hasta el vial que acabó con la casa y con la vida de esta anciana.

"Quien pueda, que lleve globos, para colgar de ese vial maldito", piden desde la organización. Y es que "hay un antes y un después de la lucha de Amparo para no ser desalojada de forma brutal e injusta de su domicilio", sostienen. Su resistencia junto a la vaguada de Las Llamas unió a muchos colectivos y personas que entendieron mejor que nunca que el modelo de 'desarrollo urbanístico' de Santander "no tiene en cuenta a las personas, sino las cuentas de resultados de constructoras, empresarios y partidos políticos".

Así pues, según recalcan, "Amparo logró desenmascarar al entonces alcalde, Íñigo de la Serna, y sirvió para ubicar a cada cual en la lista de la insensibilidad y de la indecencia". La anciana de 86 años ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla el 5 de febrero de 2015, el mismo día en que concluía el plazo otorgado por una resolución judicial para que desalojara su casa.

Tres días más tarde, con Amparo en el hospital, el Ayuntamiento ejecutó el derribo de su vivienda, a pesar de que un informe médico había demostrado que su traslado conllevaba riesgos para su salud, que había ido empeorando progresivamente según se acercaba la fecha de su desalojo, fruto del nerviosismo y la tensión por esa situación.

"Por eso, cada año, nos sumamos al acto en recuerdo de Amparo, una oportunidad para celebrar su vida, para estimular el espíritu de la 'plataformitis' que trae de los nervios a más de un político (¡Ay… el Metrotus!; ¡Ay… la Senda Costera!; ¡Ay… La Marga o Las Escolleras!) y para sabernos gente decente que no puede ni quiere olvidar a aquellas junto a las que ha luchado", recoge la convocatoria de este homenaje.

"En 2014 y 2015 acompañamos la lucha de Amparo y hoy seguimos manteniendo el compromiso con la idea de una ciudad que no expulsa ni gentrifica, que no se diseña pensando en los turistas ni en los empresarios, que no utiliza lo público para enriquecer a los privados, con una ciudad donde el asfalto no silencie a quienes habitamos la ciudad ni a los vestigios de naturaleza que resisten a las apisonadoras", concluye.