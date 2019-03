Yanan Wang, trece años en España soportando tópicos: "No somos cerrados y pagamos los mismos impuestos"

Ni son cerrados, ni les gusta trabajar más de la cuenta, ni pagan menos impuestos. Así desmonta uno por uno los tópicos que tenemos en España sobre los chinos Yanan Wang, la protagonista de la tercera entrega del podcast 'Voces del vecindario. Radio Migrante' de eldiario.es Cantabria.

Yanan tiene 34 años y vive en Santander con su pareja y con sus dos hijos de 6 y 7 años. Llegó a España a estudiar hace 13 con la idea de conocer otro lugar y otro idioma, y finalmente decidió quedarse. Así pues, el primer año se dedicó a estudiar español y su cultura, y posteriormente se puso a trabajar mientras seguía con su formación.

"Tengo muchos amigos y me tratan muy bien", asegura sobre su situación aquí. Y es que tanto ella como su familia están plenamente integrados en nuestra sociedad, algo que valora muy positivamente. "Estoy encantada", sostiene durante la entrevista realizada por la activista de Pasaje Seguro Patricia Manrique, acompañada de Javi y Rosa, también integrantes de este colectivo.

Aquí en España, Yanan ha trabajado en los colegios como auxiliar de lengua de origen para traducir a los niños recién llegados que tienen dificultades de entender nuestro idioma. Les ayuda con los deberes y con el temario de los libros de texto. "Es muy bonito para mí y al mismo tiempo también aprendo", manifiesta sobre su labor de mediación entre ambas culturas.

Resalta que sus dos hijos están muy integrados en el colegio. "Ellos se consideran españoles porque lo son, pero yo les cuento desde pequeños que somos chinos porque sus papás somos de China y su sangre también", explica.

Asimismo, sobre la idea extendida de que los chinos son cerrados y que solo se relacionan entre ellos, Yanan asegura que no es así. "A veces hablamos lo justo porque tenemos una cultura diferente y un idioma difícil", resalta, pero a pesar de ello nos recomienda a la gente de aquí que hablemos con ellos porque "poco a poco van cogiendo confianza".

Mismos impuestos

Yanan también desmonta la impresión que tenemos sobre que los chinos trabajan muchas horas por gusto. "También nos gusta descansar, pero estamos lejos de nuestro país y tenemos que trabajar", explica. Su marido tiene un comercio en el que ella colaboró a poner en marcha. Cuenta que desde que lo tienen ha escuchado en numerosas ocasiones reproches porque por el mero hecho de ser chinos no pagan impuestos aquí.

"Las vecinas, señoras sobre todo, me decían que tenemos ventajas, que no pagamos y que nos ayuda el Gobierno de España", relata. Así pues, decidió ir a la gestoría y preguntar si era cierto. "Lo pregunté porque dudé, y me dijeron que no es verdad, que pagamos los mismos impuestos", concluye, no sin antes hacer un repaso por la ola de feminismo que también se hace notar en su país: "Se ha desarrollado, hay más educación y las mujeres trabajan también tanto fuera como en casa".