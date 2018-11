Las personas con discapacidad denuncian la falta de accesibilidad: "No he cometido ningún delito como para estar encerrado"

Bajo el lema 'Mi casa no es mi cárcel' y con una especie de performance en la Plaza Alfonso XIII de Santander, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) ha denunciado la problemática de la falta de accesibilidad por la que pasan cientos de personas con diversidad funcional en su día a día.

A través de la campaña #Arrestópolis que reivindica no estar presos, Lorenzo ha sido el encargado de dar voz a todas las personas que se han visto en una situación similar a la suya. "No soy ni Urdangarín, ni la Pantoja...", ha relatado en un poema en el que expresa que no ha cometido "ningún delito" como para estar encerrado. Apoyado por sus compañeros, Lorenzo ha explicado cómo la discapacidad que tiene le impide ir a la playa, al cine o incluso a un salón de belleza.

El derecho a tener "una vida independiente" ha sido una de las peticiones más escuchadas durante los relatos de dos de los allí presentes. Ambos han argumentado cómo la falta de accesibilidad termina por provocar el encierro en casa. Como solución a ello, Cocemfe ha focalizado su discurso en la necesidad de modificar la Ley de Propiedad Horizontal.

" Necesitamos que se modifique porque no da solución a los problemas. Estamos hablando de que actualmente la accesibilidad en los edificios queda a expensas de la voluntad de la comunidad, y eso no puede ser. Queremos que sea obligatorio por ley para que ninguna persona se quede encerrada en su casa", ha declarado Mar Arruti, presidenta de Cocemfe Cantabria.

La concentración se ha realizado simultáneamente en 37 ciudades españolas |B.S.A.

Además, y citando otro de los problemas, Arruti ha querido explicar la necesidad de eliminar la actual limitación económica de 12 mensualidades de gastos para la comunidad, para que se puedan realizar las obras de accesibilidad. Respecto a las ayudas específicas para las comunidades de vecinos que deban de afrontar esas actuaciones, la presidenta también ha querido mostrar que "solo el 10%" de los edificios que realizan estas obras obtienen subvención.

El acto, que se ha producido simultáneamente en otras 36 ciudades españolas, tenía también como objetivo sensibilizar a toda la población. "No lo hacemos solo por nosotros, los que tenemos una diversidad funcional. Lo hacemos por todos", ha explicado la portavoz de la organización.

Viejos problemas y novedades

Precisamente que la concentración haya sido en Correos, donde las personas con diversidad funcional no pueden acceder, ha provocado la reiteración de una de las "viejas reivindicaciones" de la confederación. "Es un edificio protegido y no se pueden modificar las escaleras principales, pero sí las laterales. El permiso ya está dado por el Ayuntamiento, así que no entendemos por qué no se acaba de hacer accesible", ha indicado la presidenta.

Por último, Mar Arruti, ha explicado que, desde este año, las personas con discapacidad comenzarán "a contar" en las estadísticas. "Empezaremos a ser como cualquier otro ciudadano y ahí será donde veamos cifras reales de tasas de empleo o qué tipo de actividades de ocio realizamos las personas con diversidad funcional", ha argumentado.