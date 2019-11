El feminismo cántabro muestra su repulsa por la sentencia a 'la manada' de Manresa: "La justicia ha vuelto a ponerse de lado de los violadores"

El feminismo cántabro ha vuelto a salir a la calle este lunes para mostrar su repulsa por otra sentencia judicial, concretamente la dictada por la Audiencia de Barcelona, dada a conocer este jueves, contra la conocida como 'la manada de Manresa'. Bajo el lema 'No es abuso, es violación', Santander y otros tres municipios de la comunidad -Torrelavega, Reinosa y Cabezón de la Sal- se han sumado a las concentraciones convocadas por decenas de colectivos feministas en más de 40 ciudades de todo el país.

Y es que tras las movilizaciones que generó la sentencia de 'la manada' de Pamplona, otra violación en grupo recogida en el fallo judicial como abuso y no como agresión sexual por parte de cinco hombres a una chica de 14 años ha vuelto a poner en el centro de la reivindicaciones feministas la necesidad de una justicia con perspectiva de género.

Así pues, la lluvia y el viento no han supuesto un obstáculo para que un centenar de personas, en su mayoría mujeres, hayan mostrado en Santander su rechazo con consignas y pancartas a esta sentencia: "Una vez más, la justicia nos ha fallado, ha vuelto a ponerse de lado de los violadores, de los agresores y no, como debería ser siempre, de parte de la víctima".

La Asamblea Feminista Abierta de Cantabria ha subrayado en el manifiesto leído frente a la Delegación de Gobierno que "si la justicia no es capaz de ver que esta barbarie es aberrante debemos tener claro que nuestro sistema judicial es machista, patriarcal y está totalmente corrompido". Y es que el mensaje que manda a los hombres "es claro": "Violar a una mujer ebria, inconsciente o drogada, no es violación, es abuso, por grabarlo no pasa nada", lamentan las integrantes del colectivo.

Frente a ello, reclaman que "no se infravalore la agresión cometida llamándola abuso", puesto que en el abuso no hay penetración, "aunque pueda generar iguales secuelas en las que lo padecen". "Exigimos que se cambie el Código Penal, para que no quede a la libre interpretación de los jueces si una relación sin consentimiento es o no violación", han remarcado.

Al mismo tiempo, las portavoces de la Asamblea han pedido "no dejarse engañar por quienes solo ven soluciones en leyes más duras", puesto que, según explican, hacen falta "profesionales feministas, formadas, conscientes y comprometidas, en educación, en sanidad, en la administración, en la justicia y en las fuerzas de seguridad".

"Necesitamos que la ley integre todas las violencias machistas y no solo las que se dan en la pareja o expareja", han señalado, añadiendo que "que nos viole un desconocido es también violencia machista". Finalmente, han hecho un llamamiento a no dejarse llevar por los "discursos del miedo" que invitan a las mujeres "a quedarse en casa recluidas y supuestamente seguras o a aumentar la presión policial en las calles". "Apostamos por la autodefensa feminista como método para sentirnos seguras y libres en las casas, en las calles y en todos los espacios que ocupamos, de día y de noche", han concluido.