Una quincena de colectivos sociales contraprograma al grupo ultra Alfonso I con una manifestación "contra el fascismo"

Una quincena de colectivos sociales, entre partidos, sindicatos y otras organizaciones, han convocado una manifestación bajo el lema 'Paremos el fascismo y el racismo' para este sábado a las 19.00 horas desde la Plaza Cañadío de Santander. La cita sirve para contraprogramar la concentración promovida por el grupo de ultraderecha Alfonso I, que tiene como eslogan 'Viva la unidad de España', enmarcada en unas jornadas que la asociación celebra anualmente y que, en esta ocasión, incluían unas charlas en la Universidad de Cantabria que fueron suspendidas por esta institución educativa tras la condena social que desató la cesión de espacios públicos a "grupúsculos fascistas".

No obstante, los colectivos convocantes de la manifestación antifascista hacen hincapié en que no solo está organizada contra este grupo ultra, "sino contra toda forma de fascismo, sea donde sea, sea cual sea la máscara o excusa que utilicen para tratar de legitimarse".

"El fascismo se engalana con palabras como honor o valor, pero siempre intenta camuflarse, manipular y engañar para ocultar su violenta y excluyente naturaleza, presentándose como un movimiento respetable e incluso como una autodefensa", señalan en un comunicado, subrayando que "una de sus máscaras preferidas", que la que usarán los ultras de Alfonso I bajo el lema de la 'Unidad de España', "es la del patriotismo".

"Se autoproclaman los auténticos patriotas y a quienes nos enfrentamos a ellos nos descalifican como la 'Anti-España', como ya hacía la dictadura franquista", sostienen, aclarando que el rechazo a su ideología "no proviene de que quieran a España, sino de la España que quieren".

"Quieren una España como imposición que no se pueda cuestionar; una España uniforme en la que nuestra diversidad lingüística y cultural sea considerada no una riqueza sino una amenaza, una rémora del pasado o un síntoma de antiespañolismo; una España reaccionaria en la que la monarquía es inviolable y se ataca al movimiento feminista y LGTB como lobbies manipuladores para vivir de las subvenciones. Una España xenófoba y racista, que rechaza a las personas inmigrantes y sólo las acepta como mano de obra barata, desprotegida y obediente", explican.

"Quieren una España capitalista, en la que el verdadero poder no resida en el pueblo, sino en las grandes empresas. Una España donde se rescata a los bancos y no al pueblo, donde millones de trabajadores y trabajadoras subsisten en el paro, la pobreza y la precariedad. Una España en la que la policía es enviada a forzar desahucios o reprimir protestas ante recortes de derechos, despidos o cierres de empresas. No esperamos ver a los supuestos patriotas defender a su pueblo en un desahucio o un piquete. Al contrario, intentan siempre desviar la culpa de quienes nos explotan y roban para responsabilizar a los trabajadores inmigrantes del paro, la precariedad o el mal funcionamiento de servicios públicos", sostienen los colectivos firmantes del comunicado.

Y prosiguen denunciando que "quieren una España en la que sus grandes empresas ejerzan de imperialistas en América Latina y África para saquear sus riquezas, Pero, a la vez, una España sumisa al imperialismo económico europeo y peón del imperialismo de la OTAN, una base estratégica para dominar el Mediterráneo y África".

"Ni misma visión, ni mismo sentimiento"

Los grupos que secundan la concentración, CNT, IU, CNSV, PCPE, BOA, JCPE, Interpueblos, PCE, CGT, COLEST, Juventud Comunista, Asamblea Feminista Abierta de Cantabria, Asamblea contra el fascismo y la discriminación y STEC, aseguran que no les "une la misma visión ni el mismo sentimiento de la realidad nacional de España". "Entre nosotras habrá quien crea en una España republicana como unión voluntaria de pueblos libres; habrá quien no se sienta español e identifique solo a Cantabria como su patria; y habrá quien no crea en ninguna patria ni nación", argumentan.

"No necesitamos tener la misma idea ni sentimiento sobre la patria", insisten, recalcando que lo que les une es "trabajar y luchar por una sociedad donde se respeten todos los sentimientos nacionales y todas las identidades culturales, donde esas diferencias se vivan con tolerancia y los conflictos se solucionen democráticamente".

En definitiva, estos grupos -entre los que se encuentra el Banco Obrero de Alimentos (BOA), que recogerá desde media hora antes del inicio de la manifestación alimentos destinados a familias en situación precaria- abogan por una sociedad "que no se base en una visión uniforme de cómo debemos ser ni en lo nacional, ni lo cultural, ni lo religioso ni lo sexual, sino en la tolerancia, la libertad, el respeto y el laicismo".

"Una sociedad con un sistema económico que se base en la justicia, el trabajo, los derechos sociales y en el respeto al medio natural, y no en la barbarie capitalista de explotación, beneficios, especulación y miseria. Una sociedad que se base no en el imperialismo, la guerra y la rapiña de los recursos de otros países, sino en el internacionalismo y la solidaridad entre los pueblos", concluyen.