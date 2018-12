Los estudiantes de la Universidad de Cantabria apoyan masivamente la República en un referéndum

Alumnos de la Universidad de Cantabria convocaron para este martes un referéndum para conocer qué opción elegirían los estudiantes si les diesen a elegir entre Monarquía o República. Por un resultado de 81,7% votos a favor, la República se ha consolidado como la opción preferida entre los estudiantes cántabros que han participado, un resultado en la misma línea que el obtenido en el resto de universidades españolas que ya realizaron la consulta.

664 alumnos y trabajadores de la UC han expresado sus ideales en este referéndum que, lejos de tener un carácter vinculante, solo pretende "dar voz" a aquellos que no pudieron participar en la votación de 1978 que trajo consigo la Constitución, es decir, a las personas menores de 58 años.

Álvaro Escobedo fue uno de los precursores en Cantabria de este particular plebiscito. "Fuimos la decimotercera universidad a nivel estatal en sacarlo adelante", indica orgulloso. Pero pronto se encontraron con dificultades que entorpecerían esta votación: "La campaña de difusión no ha sido tan buena como esperábamos porque hemos tenido que esperar hasta última hora para que nos cediesen los espacios", argumenta el estudiante.

A pesar de eso, tanto Escobedo como el resto de alumnos que han llevado a cabo este referéndum en nuestra Comunidad, se muestran contentos por la participación tanto presencial como a través de redes sociales "porque demuestra que la gente está interesada". Un ejemplo claro, como relata el representante de la votación, es el de un chico estudiante de Filosofía que ha acudido a votar a la Facultad de Enfermería. "Hemos puesto mesas de votación en Ciencias, Medicina, Enfermería, Minas y CIESE-Comillas (centro adscrito)", señala.

Los estudiantes que quisieron votar en el Interfacultativo lo tuvieron que hacer fuera del edificio.

El conocido como Interfacultativo -Facultad de Magisterio, Historia y Filosofía- fue el lugar que más les costó 'conseguir' debido a que el vestíbulo no estaba disponible. Finalmente y después de la insistencia, lograron poner una urna fuera de la universidad y junto a la puerta principal.

Para la agrupación, el resultado representa la falta de interés de los jóvenes "por apoyar un cargo hereditario y no votado", por lo que la consulta "ha valido la pena". "No esperábamos que el porcentaje a favor de la República fuese a ser como el de la Universitat de Barcelona porque en Cantabria somos más conservadores, pero está claro que la juventud no se ve muy influida por el resto de la población", manifiesta Escobedo.

Las urnas han permanecido abiertas desde las 10.00 hasta las 19.00 horas y el trabajo ha sido coordinado por 19 voluntarios. En concreto, se han realizado dos preguntas: ¿Estás a favor de tener un referéndum vinculante sobre la forma del Estado?, y ¿qué forma de Estado prefieres? De los 664 votos contabilizados, 592 (89.1%) ha manifestado su deseo de votar en un referéndum vinculante, 66 (9,9%) en contra y 5 (0,75%) ha votado en blanco. Y respecto a la segunda pregunta, 543 (81,78%) se han posicionado a favor de la República, 108 (16,26%) de la Monarquía, 11 (1,65%) en blanco y dos nulos.

Siguiendo el ejemplo del resto de España

De los más de 50.000 alumnos que han votado en catorce universidades españolas, el 86,7% ha decidido apoyar la abolición de la Monarquía, y aunque la facultad pionera fue la Universidad Autónoma de Madrid, después de ella decidieron seguirle -obteniendo el mismo resultado- la Carlos III, la Pompeu Fabra o la Universidad de Barcelona.

"En todos y cada uno de los referendos están quedando claras dos cosas: que no queremos esta monarquía impuesta y que queremos procesos constituyentes para decidirlo todo", valoró Lucía Nistal, una de las pioneras del movimiento desde la Universidad Autónoma de Madrid, en unas declaraciones para eldiario.es.