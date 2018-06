ADVI "no va a propiciar la inestabilidad" y volverá a dar la Alcaldía al PSOE

Así lo ha asegurado en declaraciones a Europa Press la portavoz municipal de ADVI y concejala de Cultura, Milagros Bárcena, tras el Pleno celebrado hoy, en el que se ha dado cuenta de la renuncia del hasta ahora alcalde.

Bárcena ha explicado que ADVI ha puesto sobre la mesa varias "condiciones", empezando por la convocatoria de una reunión del equipo de Gobierno, que se ha celebrado ayer, ante la falta de información directa y la política de "hechos consumados".

Según ha explicado, en esa reunión ADVI ha pedido que todos los grupos municipales del cuatripartito participen en la reunión semanal del alcalde con el interventor, el secretario, el arquitecto y el sargento.

También ha pedido respeto para ADVI como grupo municipal y para sus dos concejalas, y que se reconozca su trabajo, porque asegura que en algunos momentos se han sentido "ninguneadas y hasta humilladas".

Bárcena ha desmentido las informaciones que la situaban como "promotora" de negociaciones con los dos partidos de la oposición, PP y Ciudadanos, para desalojar al PSOE de la Alcaldía. "Yo no he llamado a ninguna puerta", ha asegurado, tras precisar que ha recibido una llamada del PP y de Cs no ha tenido ninguna noticia.

El PP es el partido con más concejales en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, cinco, si bien se encuentra en la oposición junto a Cs, que tiene dos, mientras que los cuatro partidos que están en el equipo de Gobierno suman diez ediles: cuatro el PSOE, tres el PRC, dos ADVI y uno IU-Ganemos.

En el Pleno de hoy ha pasado a ser alcalde en funciones el primer teniente de alcalde, Manuel Pérez, que en diez días tendrá que convocar un nuevo pleno -previsiblemente la primera semana de julio--para la toma de posesión de los nuevos concejales que se incorporan a la Corporación, paso necesario para la elección del nuevo alcalde.