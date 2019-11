Abascal llama a enviar a Sánchez "a su casa" por "atizar el enfrentamiento" y no solucionar la "emergencia social"

El presidente y candidato de Vox en las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, Santiago Abascal, ha asegurado este viernes en Santander que su partido no está dispuesto a "desbloquear" la actual situación política en España ya que no facilitará, "ni por acción ni por omisión", un Gobierno del PSOE, al que van a votar "no, no y no".

Así, ante más de 2.200 personas, ha pedido "dar una lección" al presidente en funciones y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, y "enviarle a su casa" tras las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, para que se pase "unos cuantos años" en la oposición y "aprenda a respetar", entre otras cosas, el orden constitucional.

Abascal también ha afeado al jefe del Ejecutivo que prefiera "atizar el enfrentamiento" entre los españoles en vez de solucionar problemas de "emergencia social" que afectan al país.

Así lo ha dicho este 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, ante centenares de personas en un mitin en el arranque de la campaña electoral en la capital cántabra, en el que también ha intervenido el cofundador del partido, José Antonio Ortega Lara, y el candidato al Congreso de los Diputados por Cantabria, Emilio del Valle.

Se trata de la segunda vez en lo que va de año que Abascal acude a la región, tras el acto que protagonizó el pasado 28 de abril en el mismo lugar, en la Sala Argenta del Palacio de Festivales, que se ha vuelto a quedar pequeña para acoger a militantes y simpatizantes, y que ha obligado a abrir la Sala Pereda, que también se ha llenado mientras numerosas personas se han quedado fuera del edificio, desde donde han seguido el acto a través de una pantalla.

