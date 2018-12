Abierto el plazo de inscripción del taller de Artes Plásticas de la Fundación Botín que impartirá Martin Creed en marzo

Creed propone el encuentro 'Un nuevo trabajo', en el que se creará una performance que se ejecutará por primera vez el 5 de abril, coincidiendo con la inauguración de su exposición en el Centro Botín, y que formará parte de ella hasta su clausura, siendo un elemento clave de la misma, informa la entidad cultural..

Para ello, un grupo de cuatro músicos (dos cantantes, un violinista y un guitarrista) recorrerá el espacio de la muestra interpretando la nueva partitura creada durante el taller.

Conocido por utilizar todo tipo de medios en sus creaciones, las performances de Creed desencadenan una reflexión sobre la noción de arte como objeto frente a una experiencia artística en tiempo real.

Así, la asistencia a las exposiciones de este artista "es siempre una visita repleta de descubrimientos y sorpresas, convirtiendo el tiempo dedicado a ese espacio en una parte esencial de su obra creativa".

"La experimentación, la duda y el humor irónico son partes fundamentales de su práctica artística, una práctica que parte de la premisa de que todo arte proviene del sentimiento", subraya la Fundación.

Un máximo de quince músicos (guitarristas y violinistas) o cantantes de formación clásica, con gran interés en el Arte Contemporáneo, serán seleccionados por el propio Martin Creed para participar en esta experiencia única.

EL TALLER

Bajo el lema 'Un nuevo trabajo', el taller plantea una convivencia de dos semanas en la que participantes de cualquier rincón del mundo compartirán su experiencia creativa con el reconocido artista británico, mientras desarrollan su propio proyecto personal.

Todos aquellos que deseen participar tienen que tener un profundo conocimiento de teoría musical. Del mismo modo, es necesario disponer de apertura creativa, jugar con la improvisación y contar con algunas nociones escénicas, no solo musicales.

En el caso de los cantantes, se requiere un dominio pleno de solfeo y una experiencia demostrable en canto. Para los guitarristas y violinistas será obligatorio estar cursando o haber cursado 5º curso de grado medio en el Conservatorio. En su defecto, deberán demostrar plena solvencia con su instrumento.

Los participantes en este taller, que se desarrollará íntegramente en inglés, serán seleccionados por el propio artista entre todas las solicitudes que se presenten por vía telemática a través de www.fundacionbotin.org y www.centrobotin.org, donde ya pueden consultarse las bases.

La recepción de solicitudes finaliza el próximo 3 de febrero de 2019, mientras que los seleccionados se darán a conocer el día 18 del mismo mes.

Los artistas que finalmente participen en el taller deberán aportar su propio instrumento y recibirán una ayuda económica de 455 euros dedicada a sus gastos de mantenimiento.

Asimismo, se facilitará a los no residentes en Cantabria alojamiento en una residencia de estudiantes.

ANTERIORES TALLERES

Desde 1994, los Talleres de Artes Plásticas de la Fundación Botín han congregado en Santander a jóvenes artistas para compartir trabajo y experiencias con creadores de la talla de Carsten Höller, Juan Uslé, Gabriel Orozco, Julião Sarmento, Miroslaw Balka, Antoni Muntadas, Jannis Kounellis, Mona Hatoum, Paul Graham, Tacita Dean, Carlos Garaicoa, Julie Mehretu, Joan Jonas o Cristina Iglesias.

MARTIN CREED

Martin Creed (Wakefield, Reino Unido, 1968) se formó en la Slade School of Art de Londres. Es un reconocido músico y artista que trabaja con una gran variedad de medios, entre los que se cuentan la performance, la instalación, el sonido, el texto, la escultura, la pintura o el dibujo, entre otros.

Su primera obra, titulada "Work No. 3 (1986)", inauguraría el sistema de títulos que el artista ha seguido desde entonces. Todas sus obras funcionan como un archivo: sus "Works" sólo se materializan cuando se exhiben. De lo contrario, existen como conjunto de instrucciones que deben ser meticulosamente ejecutadas cada vez que se exponen.

Aunque la obra Martin Creed lleva exponiéndose por todo el mundo desde hace casi tres décadas, su nombre saltó a las primeras páginas del mundo del arte contemporáneo en 2001 al ser galardonado con el Turner Prize por su "Work No. 227 - The lights going on and off" (Las luces que se encienden y se apagan), una instalación lumínica que forma parte ya de los fondos de la Tate Modern de Londres.

El enfoque minimalista -y siempre controvertido- de las obras de este inglés de nacimiento y escocés de adopción, le lleva a prescindir en sus trabajos de todo aquello que él mismo considera fuera de lugar, innecesario o sin relevancia.

Creed "remueve constantemente" los conceptos actuales del arte, utilizando materiales ordinarios y situaciones comunes en sus obras. De este modo, une arte y vida cotidiana en un estilo artístico que a muchos confunde y a otros entusiasma, pero que jamás deja a nadie indiferente.

Su primera banda, llamada Owada, se formó en 1994 con Adam McEwen y Keiko Owada. En 2011 fundó su propio sello, Telephone Records.

Además de los numerosos discos que ha publicado, el más reciente en 2016, también ha compuesto numerosas obras orquestales, incluyendo la Work No. 955, para la Birmingham Symphony Orchestra; Work No. 994, para la Hiroshima Symphony Orchestra y la Work No. 1375, para la London Sinfonietta.