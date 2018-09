Adjudicadas las escuelas deportivas en un tenso pleno, con voto de calidad y abandono de un edil de ACpT

El pleno de Torrelavega ha aprobado este jueves en una tensa sesión la adjudicación de las escuelas deportivas, asunto que estuvo a punto de no tratarse y el alcalde, José Manuel Cruz Viadero, tuvo que hacer uso de su voto de calidad para forzar el debate.

Esta adjudicación fue aprobada con los votos de PSOE, PRC y PP y las abstenciones de Torrelavega Sí y Torrelavega Puede y en un momento en que no estaba en el Pleno ninguno de los dos concejales de ACpT, uno ausente de la sesión hoy y otro, su portavoz Iván Martínez, que había abandonado el Pleno tras llamarle el alcalde "mentiroso" en uno de los debates.

El Pleno ya arrancó bronco a raíz de la votación de urgencia de algunos de los asuntos. Uno de ellos, fue, precisamente, el relativo a la adjudicación de las escuelas municipales.

En la votación sobre la urgencia para incorporarlo al Pleno, toda la oposición dijo 'no' por la polémica suscitada en torno a dichas escuelas deportivas por haber comenzado a funcionar este curso "sin contrato".

Así, en la votación para determinar si se debatía el asunto hubo 11 votos en contra (los de la oposición) y 11 a favor, estos últimos de los concejales del equipo de Gobierno, un empate que rompió con su voto de calidad el alcalde, forzando así a debatir este tema.

Los partidos de la oposición consideraban que el asunto no se debía tratar en la sesión de hoy al entender que "se tiene que resolver bien" mediante un debate de reflexión y posponiendo el punto. Además, el portavoz de los 'populares', Ildefonso Calderón, ha dicho que es una "norma del PP" no votar la urgencia de puntos que no hayan sido dictaminados antes de ir a Pleno, porque si no "esto es un ninguneo", ha sentenciado.

Pero gracias al voto de calidad del alcalde el punto de la adjudicación de los servicios de las escuelas deportivas municipales se ha tratado y aprobado con los votos de PSOE, PRC y PP y las abstenciones de Torrelavega Sí y Torrelavega Puede.

Sin embargo, el grupo 'popular' también se ha abstenido en la votación de uno de los lotes que incluía este punto y que se ha votado de forma separada, concretamente el que hace referencia a dos empresas deportivas con las que se ha vinculado al secretario general del PSOE de Torrelavega, Bernardo Bustillo.

El concejal de ACPT, Iván Martínez, ha reabierto la polémica surgida en torno a la vinculación de Bustillos con la adjudicataria de la EDM de Natación y ha asegurado que "es socio" y "tiene que ver" con ella, además de que el alcalde "es cómplice" de ello.

Por este motivo, Martínez ha abandonado el Pleno tras haber dicho al alcalde que "cambie a su secretario general" y éste haberle tachado de "mentiroso" y haberle respondido que cambie él "a todo su partido".

Antes de abandonar la sesión, Martínez ha recordado que en el anterior proceso de adjudicación de este servicio las escuelas ya "comenzaron tarde" y "todo quedo en un lo siento del concejal" --Jesús Sánchez-- y que está vez ha intentado solucionar el asunto con contratos menores realizados el día 24 de septiembre "que no sabemos si son legales", aunque "mejor un contrato menor que nada", ha lamentado.

También en este sentido se ha pronunciado el exconcejal de Deportes del PP, Enrique Gómez Zamanillo, que ha reconocido que las EDM son "una de las mejores cosas del Ayuntamiento, pero ha manifestado que el actual edil "mintió" en la Comisión de Deportes porque dijo que las escuelas deportivas aún no habían empezado. "Cualquiera que se pase por un pabellón sabe que han empezado las escuelas", ha lamentado.

Además, en cuanto a la adjudicación del servicio a la empresa con la que se vincula a Bustillo ha indicado que no duda de ese tema en el aspecto legal, "sino en el ético y político", ya que "puede interesar a los ciudadanos que los socios del secretario general se presenten a una adjudicación", ha explicado.

Por su parte, el concejal de Deportes, Jesús Sánchez, ha dicho que "era una urgencia" que las escuelas comenzaran "en tiempo y forma" y que "se está haciendo un favor" a los niños que practican deporte, aunque lo que se han retrasado han sido "trámites burocráticos " que "tienen que mejorar en la rapidez" tanto en este Ayuntamiento como en otros, ha reconocido.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz socialista, José Luis Urraca, que ha reiterado que "se están dando soluciones". En cuanto a las acusaciones a Bustillo, ha dicho que "si alguien considera que hay alguna ilegalidad, están las Comisarías y los juzgados" y "lo que tiene que hacer es denunciarse y no sembrar la duda de una manera oportunista".

Por otro lado, el portavoz del PP ha calificado el Pleno de "bolivariano" porque se ha vivido "el hecho lamentable" de presenciar "insultos" entre los miembros de la Corporación.

Además, considera que se ha "amordazado" A LOS CONCEJALES, ya que al inicio del Pleno los concejales no han aprobado la inclusión en el orden del día de dos mociones presentadas por los 'populares'.

También con respecto a este asunto se ha pronunciado la concejal Natividad Fernández, que ha dicho que la voluntad "sobreexiste" por parte de su partido "y no por todas las partes a la hora de aprobar los puntos".