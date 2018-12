Aeropuerto permitirá aparcar gratis tres horas el 5 de enero para ir a recibir a los Reyes Magos

El aeropuerto Seve Ballesteros ofrecerá el próximo sábado, 5 de enero, aparcamiento gratuito, de 15.00 a 18.00 horas, para facilitar a aquellos que acudan a recibir a los Reyes Magos, que llegarán en avión a las 16.30, según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento de Camargo.

La Concejalía de Protección Civil ha ofrecido a la ciudadanía una serie de recomendaciones de seguridad para disfrutar de la Cabalgata de Reyes sin incidencias.

El concejal del área, Ángel Gutiérrez, presidió el viernes la reunión en la que tomaron parte responsables municipales, Policía Local, Guardia Civil, Servicio de Extinción de Incendios de Camargo y Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, etc. para coordinar las medidas preventivas que hay que tener en consideración de cara a esa cita y recordar a la población una serie de medidas recomendadas.

Así, por ejemplo, como medida de seguridad y como ya se hizo en las dos pasadas ediciones, no se lanzarán caramelos a la vía pública desde la comitiva para evitar que cualquier persona y especialmente los niños puedan acercarse en exceso a las carrozas y ser atropellados por éstas.

Por ello, en su lugar, las golosinas se entregarán en la recepción de los Reyes Magos en el Pabellón Pedro Velarde.

Tras la llegada de sus Majestades de Oriente a las 16.30 al aeropuerto, la Cabalgata arrancará a las 18.30 horas desde el Parque de Cros.

Durante la Cabalgata se recomienda a los progenitores que mantengan en todo momento controlados a sus hijos para no perderlos o evitar que en un acto incontrolado se suelten de las manos y se aproximen a las ruedas de los vehículos en movimiento.

También se aconseja fijar un punto de encuentro con los hijos en caso de que se extravíen y dar instrucciones previamente a los hijos sobre lo que tienen que hacer en ese supuesto, y avisar a los servicios de emergencia.

Igualmente, se recomienda a los vecinos controlar en todo momento sus pertenencias, y se les recuerda que no hay que subirse al mobiliario urbano para ver la Cabalgata, ya que estos elementos no están preparados para soportar pesos y podrían no resistir esa sobrecarga y romperse, provocando la caída de la personas.

Aquellas personas que deben tomar medicamentos, es recomendable que se los tomen antes de salir de casa o llevarlos consigo, mantenerse hidratado en todo momento y beber agua para evitar mareos o pérdidas de conocimiento.

También se requiere obedecer siempre las indicaciones de los Servicios de Emergencias, evitar llevar bicicletas y en la medida de lo posible carritos de bebé ya que, en caso de evacuación pueden obstaculizarla.

En caso de evacuación, se recomienza también avanzar en el sentido de la marcha.