Afectada por enfermedad rara 'se planta' en el Gobierno para exigir que la escuchen

Silvia Martínez Mora, vecina de Los Corrales de 47 años afectada por una enfermedad rara, 'se planta' cada día de 8 a 3 en la puerta del Gobierno de Cantabria para exigir a sus responsables que la escuchen y atiendan las reclamaciones que ha presentado en los últimos cuatro años y que asegura que no ha obtenido respuesta.

Denuncia "presuntas negligencias médicas" en el diagnóstico de su enfermedad en Valdecilla, donde explica que le dieron el alta médica forzosa tras un mes ingresada sin un diagnóstico, por lo que decidió ir a la Clínica Universitaria de Navarra, donde estuvo un año en tratamiento.

Cuando su estado de salud ya no le permite realizar el viaje hasta Pamplona, acude a un reumatólogo de pago en Santander que estudia las pruebas realizadas en Navarra y le manda hacerse dos pruebas en Valdecilla, que dan positivo en una "enfermedad autoinmune desconocida" denominada "vasculitis de vasos grandes en el callado de la aorta", explica.

Asegura que todo este proceso le ha costado hasta el momento alrededor de 40.000 euros que reclama recuperar, denuncia que la falta de diagnóstico ha "agravado" su estado y afirma sentirse "desamparada" por parte de la sanidad cántabra, donde dice que le han tratado "por loca".

"Me han dejado sin dinero y sin salud. Ya que ya no se puede restablecer mi salud, que hasta ahora ha sido lo que más me importaba, que al menos me devuelvan el dinero que tenía ahorrado para tener una calidad de vida mejor", ha declarado a los medios, tras denunciar que llevan "cuatro años sin escucharla".

Sanitaria de profesión, Martínez explica que no puede acudir a la vía judicial porque para pedir una reclamación por responsabilidad patrimonial "tengo que empezar por peritarme, y eso me cuesta alrededor de 10.000 euros, que no tengo".

EL GOBIERNO BUSCA SOLUCIONES

A preguntas de la prensa, la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, ha explicado que acaba de conocer la situación de esta vecina de Los Corrales y desde el Gobierno se están haciendo "las gestiones necesarias para que sea recibida por gente que la pueda atender, escuchar y la pueda dar respuesta a la situación en la que se encuentra".

"Nos estamos interesando ya al máximo para poder darla una respuesta y que pueda ser recibida", ha afirmado Díaz Tezanos tras lamentar "profundamente la situación de esta persona y la enfermedad que tiene".