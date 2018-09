Pedro Duque dirige un encuentro en la última semana, en la que Ainhoa Arteta y Teresa Rodrigo serán Honoris Causa

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, dirigirá, junto con la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, el encuentro 'Horizon Europe. The new research and innovation framework programme: challenges and opportunities' que coincidirá con la última semana de actividad académica de los Cursos Avanzados de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander.