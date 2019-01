Alcalde y Urraca ven la petición de oposición y sindicados del cese del edil "en clave electoral"

El alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, y el concejal de Recursos Humanos, José Luis Urraca, han visto "en clave electoral" la petición del cese de este último que registraron ayer los partidos de la oposición (PP, Torrelavega Sí, ACpT y Torrelavega Puede) y tres de los cuatro sindicatos con representación en el Ayuntamiento (CCOO, USO y APL), por el "incumplimiento" de una moción plenaria sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Así, han opinado que todos ellos "están en precampaña" y "luchando por tener los votos de los trabajadores del Ayuntamiento" dadas las próximas elecciones sindicales y municipales que se celebrarán en marzo y en mayo, respectivamente.

Al ser preguntado por este asunto tras una rueda de prensa en la que ha informado de la situación del monte Dobra, el alcalde ha dicho que su compromiso es no hacer precampaña, "muy poca campaña y muchísimo trabajo para los torrelaveguenses", y ha asegurado que en ese trabajo le acompañarán "hasta el último día todos los concejales".

Cruz Viadero ha insistido en que su equipo de Gobierno "no está en precampaña" y "lo único" que va a hacer es "trabajar, trabajar y trabajar más por los 52.000 torrelaveguenses".

URRACA, "SORPRENDIDO"

Por su parte, el concejal se ha mostrado "sorprendido" por lo ocurrido ayer ya que, según ha dicho, la comisión técnica de la RPT ha estado trabajando hasta mediados del mes de noviembre y "se ha avanzado más que en los últimos ocho años".

Además, ha dicho que en diciembre se ha reunido con órganos de representación sindical, con los que ha trabajado el asunto de los calendarios laborales para que la jornada de 35 horas decretada a nivel nacional se implantase desde el primer día del año. "Hay administraciones que todavía no lo han implantado y otras se van a tomar dos años para implantarlo. Nosotros ya lo hemos hecho", ha subrayado.

También ha destacado que está trabajando en lo que considera "una autentica prioridad", como el fomento del empleo y el empleo público. Así, y también con los sindicatos, se ha aprobado la oferta de empleo público con 14 plazas que acaba de ser publicada y se han puesto en marcha cuatro programas de corporaciones locales mediante los que han empezado a trabajar en diciembre 24 personas desempleadas, ha explicado.

Urraca ha añadido que ahora está trabajando en la ejecución a los reales decretos y acuerdos en materia retributiva que ha aprobado el Gobierno de España porque, según ha dicho "lo importante es mejorar las condiciones de los trabajadores municipales".

Así, ha insistido en que "esto no puede leerse sino en clave electoral" y ha asegurado que "no vamos a dilatar las cuestiones que son prioritarias" y que "mejoran de manera inmediata las condiciones laborales de los trabajadores". "Esa es nuestra prioridad, la prioridad de los otros es hacer campaña, no podemos hacer nada al respecto", ha concluido.