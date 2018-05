Alcaldesa de Santander pide que actuación "indeseable" de algunos "no salpique" a quienes trabajan con honradez

A preguntas de la prensa sobre la sentencia de la Gürtel, tras la que hoy el PSOE ha registrado una moción de censura contra el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha dicho que "la sentencia es bien clara con quién tiene la responsabilidades".

Y, aunque no ha hecho referencia a la condena de su partido a nivel lucrativo, ha defendido que "el PP está en el Gobierno porque es el partido que ha sido respaldado por los ciudadanos, que son quienes mandan".

No obstante, Igual, que sucedió en la Alcaldía al actual ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, sí que ha considerado que "en cualquier partido quien no hace bien las cosas no debe de estar".

"En cualquier sitio quien no hace bien las cosas no debe de estar, pero también en cualquier sitio quien hace las cosas bien, quien nos ha salvado de una crisis económica y a quien han votado los ciudadanos pues es justo que se les deje seguir", ha dicho defendiendo la continuidad del Gobierno de Rajoy.

Y es que, a su juicio, hay que "ser justos" y "reconocer la labor que ha hecho el PP en el Gobierno de España". "Tenemos que reconocer la situación en la que dejó el gobierno socialista a este país y las labores que se han hecho", ha apostillado.

En este sentido, ha insistido en que la "actuación indeseable" de algunas personas "no debe salpicar a quienes trabajamos honradamente, a quienes no dejamos la piel en este trabajo y no tenemos ningún otro interés que el cometido de nuestro trabajo", y es que, en su caso y el de su equipo de Gobierno municipal, ha reivindicado que el único interés es el desarrollo de Santander.

Por ello, ha apelado a la "responsabilidad e inteligencia" de los ciudadanos para que conozcan al equipo del PP que gobierna en Santander porque, ha defendido, en política municipal "debemos de ser claros, transparentes, honrados, honestos, no mentiros, no embaucadores y no confundir a la gente".

Sobre las declaraciones del presidente regional y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, pidiendo la dimisión del Gobierno de Rajoy y el apoyo del secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, a la moción de censura registrada por su partido, Igual ha considerado que "están aprovechando la oportunidad política que da la sentencia".