Álvarez (Cs) no se cerraría a pactar "de salida" con ningún partido en Cantabria y tampoco al pacto a la andaluza

El portavoz autonómico de Ciudadanos (Cs) Cantabria y candidato a la Presidencia regional, Félix Álvarez, no cierra, de "salida", la puerta a ningún partido para pactar en la comunidad tras las elecciones del 26 de mayo porque, según ha dicho, "no es partidario de aplicar cordones sanitarios a absolutamente a nadie" y tampoco a VOX. Tampoco dice 'no' a reeditar un 'pacto a la andaluza'.

Así lo ha afirmado este martes Álvarez en su intervención en el Foro de la SER, en el que ha defendido que lo que ha hecho su partido a nivel nacional al rechazar en campaña electoral un futuro acuerdo con el PSOE --que ahora sería posible tras los resultados del 28A-- no es un cordón sanitario sino "tomar una decisión" de no pactar con aquellos que pactan con aquellos que "quieren romper España", como, a su juicio, ha hecho un Pedro Sánchez al que ha acusado de querer "blanquear" a los independentistas.

El candidato de Cs a la Presidencia de Cantabria el 26M considera que la política autonómica y municipal, "más cercana", "dista mucho" de la nacional, que, en su opinión, es "más ideológica".

Sin embargo, Álvarez sí ha reconocido, por ejemplo, que "no le gustan absolutamente nada" los postulados de VOX y ha asegurado que Cs está "en las antípodas" ideológicas del partido de Santiago Abascal.

Al ser cuestionado, sin embargo, por ese 'pacto a la andaluza' que ha permitido en la Junta un Gobierno de PP-Cs con la investidura del 'popular' Juan Manuel Moreno como presidente tras obtener el apoyo con VOX, Álvarez, Álvarez ha destacado el hecho de que la formación de Abascal no está en el Ejecutivo de Andalucía.

Por ello, no ha descartado la posibilidad de reeditar este 'pacto a la andaluza' en Cantabria.

SUS MEDIDAS PARA CANTABRIA

Al margen de estas cuestiones y, preguntado sobre sus propuestas para Cantabria, Álvarez ha señalado, a preguntas de los entrevistadores, la necesidad de "actualizar" el Estatuto de Autonomía para adaptarlo a las nuevas necesidades, aunque ha señalado que, antes de "abrir ese melón", debe haber un "consenso claro" y establecer objetivos sobre qué se quiere modificar.

En cuanto a las competencias y la posibilidad de devolver o asumir más en Cantabria, Álvarez cree que, en ese sentido, la comunidad "está bien como está".

En materia fiscal, se ha mostrado partidario de bajar los impuestos y ha señalado que "le gustaría" bajar el IRPF en Cantabria a las clases trabajadoras y medias y suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones.

Sin embargo, ha explicado que, antes de abordar esta bajada de impuestos en la comunidad, hay que conocer antes la situación económica de Cantabria.

También se ha mostrado a favor de reducir o fusionar el entramado público empresarial de Cantabria como una manera de ahorrar recursos y poderlos destinar a otros aspectos.

De hecho, ha señalado que la primera medida que tomaría si es elegido presidente, sería analizar la situación de la comunidad autónoma y de intentar "recortar" en las empresas públicas.

En lo económico, también ha defendido que el Gobierno no debe "jugar a ser empresario" ni es su labor crear empleo, sino generar la situación o condiciones "adecuadas" para que sean los empresarios los que lo hagan. También se ha declarado más partidario de los "incentivos" que de las "subvenciones".

En lo laboral, ha defendido el contrato único que plantea su partido a nivel nacional.

También se ha pronunciado sobre la financiación autonómica, una negociación en la que, a su juicio, desde Cantabria se debe defender el contar con los recursos disponibles para poder asumir el "coste real" de lo que cuesta prestar en la comunidad autónoma los servicios.

PROYECTOS DE CANTABRIA

Además, Álvarez se ha pronunciado sobre proyectos como el polígono de La Pasiega o la mina de zinc del Besaya.

Respecto al primero, ha señalado que lo primero que tendría que saber para pronunciarse sobre el proyecto es conocer si hay demanda de empresas, algo que, según ha dicho, a día de hoy "no tiene claro".

Y respecto al segundo, ha deseado que "ojalá" salga adelante el proyecto, aunque ha opinado que "el futuro" de Cantabria "no puede ser lo viejo" sino que hay que "abrir la mente a lo que está por venir".

Así, ha afirmado que Cantabria debe adaptarse a un modelo productivo basado en el conocimiento porque --ha advertido-- "si no, irá a rebufo del país".

También se ha pronunciado sobre los proyectos ferroviarios y ha defendido la necesidad de mejorar la conexión con Bilbao, ya que, a su juicio, esa es "la salida natural" para el "desarrollo económico" de la comunidad.

En ese sentido, y aunque ha aclarado que no renuncia a la conexión con Madrid, sí cree que ha sido un "error" el priorizarla.