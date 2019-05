Álvarez (Cs) ve como una "tragedia social, humana y económica" que los jóvenes se marchen de Cantabria

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de Cantabria, Félix Álvarez, ve como una "tragedia social, humana y económica" que los jóvenes se marchan de la comunidad autónoma y apuesta por "cambiar el modelo productivo" apoyando a autónomos y pymes con medidas "ambiciosas y lógicas a la vez".

Así lo ha dicho este sábado Álvarez en su visita a Cabezón de la Sal el candidato de Ciudadanos (Cs), en el que ha defendido que "dejar la tierra debe ser una opción, no una obligación".

En ese foro, Álvarez ha explicado que el hecho de que su hija mayor, doctora en Neurociencia, tuviera que dejar España para desarrollar fuera su vida profesional "fue una de las principales razones por las que di el paso de entrar en política".

El candidato de Cs a la Presidencia de Cantabria se ha desplazado a Cabezón de la Sal para presentar la lista 'naranja' en este municipio de cara a las elecciones del 26 de mayo, la cual está liderada por la expopular Esther Merino, y a los candidatos a la cuatro pedanías.

CAMBIAR EL MODELO PRODUCTIVO CON EL APOYO DE AUTÓNOMOS Y PYMES

Allí, ha expuesto sus medidas para "cambiar el modelo productivo de Cantabria", facilitando a emprendedores, pymes y autónomos su trabajo.

Así, por ejemplo, propone ampliar la tarifa plana de la cuota de autónomos, no pagar la cuota correspondiente a la Seguridad Social si no se alcanza el Salario Medio Profesional (SMI) o que los autónomos no tengan que adelantar el IVA por facturas que aún no han cobrado.

Álvarez ha reivindicado que los compromisos de Cs son "reales" y van dirigidos a "mejorar las condiciones de vida de la clase media trabajadora", que es, según ha dicho, la que "más sufrió los efectos de la crisis" y, por tanto, a la que hay que devolver parte del esfuerzo realizado".

"Vamos a bajar el IRPF, ampliaremos los tramos del impuesto de Sucesiones y Donaciones a primos y tíos y haremos una apuesta firme por el medio rural rebajando en un 60 por ciento el IRPF a quienes desarrollen sus negocios en este entorno", ha detallado.

Por otra parte, también ha defendido que las personas que viven en los pueblos de Cantabria tengan "los mismos servicios" que el resto de ciudadanos.

Y la candidata de Cs a la Alcaldía de Cabezón, que fue regidora del municipio por el PP, ha sido la encargada de presentar a los integrantes de la candidatura municipal, un equipo, según ha dicho, "para gobernar y desarrollar los proyectos que hemos diseñado tras escucharos, en función de las necesidades que nos habéis trasladado".

"Necesitamos a Félix en Cantabria y en Cabezón de la Sal", ha enfatizado Merino, que se ha mostrado "orgullosa" de formar parte del proyecto de Cs y de contar en su lista con perfiles que "aúnan madurez y experiencia con frescura y juventud".

RECUERDO A RUBALCABA

En el acto de este sábado también ha habido un recuerdo para el político cántabro, exvicepresidente del Gobierno, exministro y exsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido este viernes.

El candidato de Cs a la Presidencia regioanl ha pedido a los asistentes un "fuerte aplauso" en recuerdo de Pérez Rubalcaba, un hombre que, según sus palabras, "dedicó su vida a trabajar por España y es patrimonio de nuestra democracia".