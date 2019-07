Ángel Pes aboga por la "transformación" y la "presión social" para cumplir los ODS de la Agenda 2030

Al respecto, ha afirmado que "no hay ningún problema de falta de recursos, ni tecnológicos, ni financieros ni humanos" para conseguir ese objetivo, ya que el incremento de inversión que supone cumplir los ODS "no llega ni al 5% de la inversión global que se realiza anualmente".

Así la ha dicho en su intervención en el curso 'La empresa social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible', que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander y en el que los expertos han coincidido en que la Agenda 2030 "significa una transformación del mundo en el que vivimos para que nadie quede atrás".

Según Pes, el nivel educativo que hoy en día tiene la población mundial "es suficiente para conseguir los ODS", por lo que ha concluido que "el eje fundamental" para que la Agenda de Desarrollo Sostenible sea una realidad "está más en la presión que se haga desde la sociedad que en ningún otro factor".

En esta línea, el presidente de la Red Española del Pacto Mundial ha explicado que "hay que hacer cuatro transformaciones" para "hacer las cosas de manera distinta". Así, se ha referido a la transformación digital, a la innovación social, al cambio de la economía lineal a la economía circular y a la inclusión.

"La inclusión tiene que ser un elemento fundamental en los procesos productivos. Sobre todo, por ejemplo, en nuestro país, asociado a la igualdad de género", ha destacado.

Por su parte, el director general del Alto Comisionado de la Agenda 2030, Federico Buyolo, que ha intervenido en el curso a través de una videoconferencia, ha manifestado que "España tiene un índice de desigualdad muy alto que hace que sea difícil de construir un modelo económico, social e incluso medioambiental, que no piense que las personas y el planeta son partes fundamentales de este cambio".

"Estamos en un mundo finito", ha señalado Buyolo, y "ya, a 5 de julio, hemos consumido todos los recursos que regenera el planeta al cabo del año, con lo cual desde hoy deberíamos ya no consumir para verdaderamente no estar esquilmando más recursos de los que son capaces de generar el planeta y, al mismo tiempo, no podemos hacer que todas esas personas no estén en el centro de todas esas decisiones".

De esta manera, Buyolo ha afirmado quer "no puede haber desarrollo si no es sostenible. Tiene que haber un cambio para que nada quede igual que estaba" y ha apostado por la Agenda 2030 para "convertir el mundo en un mundo sostenible, donde todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida y nadie quede atrás".