Aprobada la ley de acompañamiento, que modifica el POL para desbloquear el proyecto de La Pasiega

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha dado luz verde este jueves a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2019, conocida popularmente como 'ley de acompañamiento', que ha salido adelante, al igual que el presupuesto aprobado minutos antes, gracias al acuerdo del bipartito PRC-PSOE y Ciudadanos y con el rechazo de PP, Podemos y el exdiputado de Cs Juan Ramón Carrancio.

El debate se ha centrado en los impuestos, la reforma de la Ley de Caza y la modificación del Plan de Ordenación del Litoral (POL), vía enmienda, para incluir el proyecto del Llano de la Pasiega como actuación estratégica integral productiva y así "desbloquear" la tramitación de este proyecto declarado de interés regional.

Según el Gobierno y Cs los impuestos bajan, pero según el PP y Carrancio suben. Mientras, Podemos mantiene que "no bajan los impuestos que tienen que bajar" -los que gravan la compraventa de viviendas y coches de segunda mano-, y ha vuelto a preguntar de dónde se van a recortar los 40 millones de euros que según PRC-PSOE y Cs van a pagar de menos los cántabros como consecuencia de su acuerdo.

El pacto presupuestario incluye la supresión total del impuesto de sucesiones y donaciones para familiares directos, ya bonificado en un alto porcentaje; bonificaciones en el IRPF para gastos de guardería y empleados del hogar, así como para familias monoparentales; y ayudas a los autónomos que no lleguen al salario mínimo interprofesional.

Sin embargo, el PP sostiene que "no hay bajada de impuestos" en 2019", y Carrancio ha asegurado que no sólo no bajan sino que, incluso, se pagarán más impuestos en 2019, del orden de "30 millones más", "a cambio de nada", ha estimado.

El exdiputado de Cs ha afirmado que el acuerdo fiscal es "un completo libro de trampas", y ha criticado la retirada de la bonificación en el IRPF por gastos médicos. A lo que ha añadido la subida del impuesto sobre combustibles a partir del 1 de enero, previsto en los presupuestos del Estado, de la que ha responsabilizado al PP y Cs.

Tanto Carrancio como el PP han criticado la creación de dos tasas nuevas y el aumento de alguna por encima de la media, así como el aumento del impuesto de transmisiones patrimoniales del 8 al 10% para viviendas de segunda mano de entre 120.000 y 300.000 euros.

En la misma línea, Podemos ha criticado que se mantengan subidas aprobadas el año pasado, como la del impuesto sobre la compraventa de coches usados, que pasó del 4 al 8% y que "no afecta precisamente a las grandes fortunas, sino a las personas con menos recursos".

Tanto Ciudadanos como PRC y PSOE han criticado que el PP no apoye la supresión del impuesto de sucesiones cuando lleva toda la legislatura solicitándolo. Y al revés, el PP ha reprochado a socialistas y regionalistas su cambio de criterio respecto al impuesto de sucesiones, hasta el punto de que ahora "pagará lo mismo quien herede 100.000 euros que quien herede 100 millones".

REFORMA DE LA LEY DE CAZA

Podemos es el único que no ha apoyado las enmiendas conjuntas presentadas por PRC, PSOE y Cs para modificar la Ley de Caza directamente a través de la Ley de Acompañamiento, con el fin de garantizar a los ganaderos que cobrarán por los daños que les cause en lobo en todo el territorio.

Podemos considera que con esta enmienda se ha "negado" la posibilidad de que en Cantabria haya un "debate serio y en profundidad" sobre el problema del lobo y que no va a servir para solucionarlo.

Por su parte, el PP ha reivindicado que es "el único partido que siempre ha defendido que el lobo debe ser una especie cinegética", frente a las "ciabogas" del resto de formaciones, y que fue el primero que propuso modificar la Ley de Caza a través de la Ley de Medidas.

Por otro lado, el PP ha denunciado que modificar el POL a través de una enmienda a la Ley de Acompañamiento es hacerlo "por la puerta de atrás de la puerta de atrás", y ha reiterado sus dudas sobre la constitucionalidad de lo que en su opinión constituye un "engendro jurídico" que no va a hacer sino "embarrar" el proyecto del Llano de la Pasiega.

El acuerdo con Cs también incluye la aprobación de la Ley de Protección para Denunciantes de Corrupción; la aplicación de medidas recomendadas por la AIReF como la centralización de compras o la fusión de empresas públicas, entre otras.

AGRADECIMIENTO A CS

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, ha afirmado que se ha conseguido "una buena ley de acompañamiento" y ha agradecido a Cs su apoyo a la misma, agradecimiento que también han realizado los portavoces del PSOE y el PRC.

Sota ha afirmado que esta ley "mejora las condiciones de los empleados públicos", y es un "hito" en cuanto a la recuperación de sus derechos, perdidos durante la pasada legislatura. También ha opinado que esta ley mejora también la gestión del presupuesto" y, con ello, la acción del propio Gobierno.

A la Ley de Acompañamiento se presentaron un total de 66 enmiendas, de las que se han incorporado solo las aprobadas en comisión, que son solo las de los firmantes del acuerdo, esto es PRC, PSOE y Cs. Por tanto, en la votación de hoy no se ha aprobado ninguna nueva.

PRC y PSOE presentaron 11 enmiendas conjuntas y otras dos más con Cs. La formación naranja presentó otras cinco, que son las que materializan la rebaja fiscal acordada. Por su parte, el PP presentó 15, Podemos 28 y Carrancio cinco, pero no ha salido ninguna adelante.