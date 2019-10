Asturias, Cantabria y CyL, dispuestas a una "alianza" por la financiación: "Es insuficiente: hay que ampliar la tarta"

Un tema en el que los presidentes de estas tres regiones "estamos en el mismo carro", como ha afirmado el cántabro, Miguel Ángel Revilla (PRC), ante sus homólogos asturiano, Adrián Barbón (PSOE) y castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco (PP), a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa tras la reunión mantenida para reafirmar su apuesta por la gestión conjunta de Picos de Europa.

"ESTAMOS LOS TRES EN EL MISMO CARRO"

En su comparecencia ante los medios, en el municipio cántabro de Camaleño, el regionalista ha sentenciado que "aquí los tres estamos en el mismo carro". Con estas palabras, ha reafirmado la apuesta de estas comunidades de que se tenga en cuenta la prestación de los servicios -que a veces es "costosísimo"- a la hora de negociar el nuevo modelo de financiación.

Sería, a juicio de Revilla, "lo justo, lo progresista", y así se lo trasladó -ha recordado- al presidente de España en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, en un almuerzo durante una visita del líder socialista a Cantabria este verano, con el que departió entre otros temas sobre la "catástrofe" de la despoblación y la necesidad de "potenciar" los pueblos manteniendo los servicios.

Teniendo en cuenta esto y a propósito de las elecciones y de que, según ha dicho, "los políticos viven de los votos", el secretario general del PRC espera que "no prime el interés político" en la financiación autonómica.

"Perder los votos de Cantabria y Asturias no desequilibran unas lecciones, sino que quien las desequilibra es Andalucía, Valencia y Madrid", ha apuntado al respecto, para rechazar así el criterio poblacional en el reparto de fondos e insistir en que se tenga en cuenta el del coste de los servicios.

Ha avisado que una nueva ley de financiación basada en el número de habitantes como quieren "imponer" desde esas comunidades sería, además de "la mayor injusticia del mundo", "la puntilla" para el medio rural, después de que se hayan "abandonado pueblos y cultivos". "Un desastre", ha remachado.

De la capital, Revilla ha opinado que "Madrid es un pulpo que corta España", y sobre la propuesta de bajar impuestos ha comentado que "no los tendrían que cobrar" si se tiene en cuenta que esta ciudad alberga el "60 por ciento" de los domicilios sociales de las empresas, con lo que "practican una legislación fiscal atentatoria contra los que no podemos bajar los impuestos". "No debería haber diferencias impositivas y deberíamos ser todos iguales a la hora de pagar, porque nos están haciendo unas competencias tremendas", ha insistido.

GRAN ALIANZA Y AMPLIAR LA TARTA

Por su parte, Adrián Barbón ha explicado que su postura se orienta a la defensa de los intereses del Principado y de los asturianos, que "son los mismos hoy que hace seis meses" en una materia como la financiación autonómica en la que su posición es "perfectamente compatible" con la de Cantabria y, también, de Castilla y León.

De cara al nuevo modelo, ha advertido que se va a debatir si la población es "el eje fundamental" de la financiación o si tiene que haber otros elementos "correctores", como el gasto real en la prestación de los servicios.

"Los servicios públicos tienen una consideración diferente en determinados territorios que en otros", ha evidenciado el presidente asturiano, para apuntar que la dispersión de la población, el envejecimiento o la orografía incrementan el coste.

Se trata de aspectos "fundamentales" para el Principado, que está dispuesto a hacer una "alianza grande" en defensa de un modelo que tenga en cuenta el coste "real" de los servicios, al ser un factor "a tener en cuenta".

"Porque si la financiación va solo a la población, nos encontramos con que las comunidades autónomas, por ejemplo, que tienen que hacer frente al despoblamiento parten con una situación de perjuicio y prejuicio", ha avisado Barbón, que también cree que "nadie puede perder" respecto a las aportaciones del modelo actual y que constituyen "el punto de partida".

"Todo lo contrario", ha zanjado, antes de añadir sobre la presente financiación que las comunidades autónomas "estamos viendo, sinceramente, que es insuficiente", por lo que el Estado "tendrá que ampliar la tarta".

NEGOCIACIÓN MULTILATERAL, NO BILATERAL

De su lado, el presidente de la Junta ha defendido la necesidad de negociar de forma "multilateral" un nuevo modelo de financiación autonómica y evitar "negociaciones bilaterales" al tiempo que ha insistido en tener en cuenta elementos como la dispersión o el envejecimiento.

El presidente castellanoleonés ha considerado que el modelo de financiación autonómica antiguo "es malo" y ha abogado por negociar un nuevo sistema "entre todas las comunidades de manera multilateral" ya que para Fernández Mañueco "no puede haber negociaciones bilaterales con ninguna parte del país".

Asimismo, ha querido hacer una "segunda reflexión", y ha recordado que hace unos meses seis comunidades "con diferentes formaciones políticas" -- Aragón, Castilla-La Mancha, La Rioja, Asturias, Galicia y Castilla y León -- suscribieron un acuerdo en defensa de un modelo de financiación que garantice los servicios públicos "a todas las personas" independientemente de donde residan.

Un acuerdo al que han invitado a sumarse a Cantabria, tal y como ha manifestado Fernández Mañueco, quien ha aseverado que la población en el modelo de financiación "es un elemento importante" pero hay otros elementos, como el envejecimiento y la dispersión, y "otras circunstancias" que se van a plantear de manera conjunta cuando haya Gobierno y se aborde esta cuestión.

Por otro lado, el presidente de la Junta ha defendido el compromiso de Castilla y León y la apuesta "por la protección de los servicios públicos y la garantía de los servicios sociales" en el medio rural.

En este sentido, ha explicado que en Castilla y León se garantizan escuelas "con tres chavales" y se garantizan "todos los consultorios médicos", lo que es compatible con garantizar los hospitales y las universidades "en el mundo urbano"; al tiempo que se ha referido a los barómetros "independientes" sobre educación, que colocan a Castillas y León "en puestos de privilegio", al igual que en Sanidad, y en la atención a los mayores y a la Dependencia.