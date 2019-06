Avanzan las negociaciones entre PP y Cs, que reitera que es su "socio preferente"

Los equipos de PP y Ciudadanos encargados de negociar un posible pacto de gobierno en Santander se han vuelto a reunir este martes en el Ayuntamiento para avanzar en algunas medidas planteadas por los naranjas a los 'populares' que, como ha reiterado el portavoz y candidato de Cs, es su "socio preferente", algo que ya manifestó por la mañana, tras entrevistarse durante dos horas con el concejal electo y líder del PSOE local, Pedro Casares.

Tras la sesión vespertina, que ha durado media hora, Ceruti ha explicado a los periodistas que "de momento" no se ha llegado a ningún acuerdo, sino que siguen las negociaciones y las reuniones, con el PP y otros partidos también, caso del PRC, con el que tras encuentros "informales" habrá uno "formal", el miércoles a las 16 horas.

Por su parte, la alcaldesa en funciones y candidata 'popular' a la reelección, Gema Igual, considera que es "buena señal" que continúen las reuniones, y ha reiterado que en su partido están "dispuestos a formar gobierno con quien tenga un proyecto ilusionante para Santander" para los próximos cuatro años.

Y aunque ha admitido que están hablando más con Cs -han tenido tres reuniones formales- porque creen que "puede ser posible" alcanzar un pacto de gobierno, la regidora ha recordado que quedan encuentros por mantener y en consecuencia ha declinado "adelantarnos a un resultado que no tenemos".

REUNIÓN

En la entrevista de esta tarde se han perfilado algunas medidas que estaban "en tramos todavía gruesos", ha apuntado Ceruti, para admitir que "va llegando el momento de concretar soluciones".

Pero "para llegar a acuerdos o detalles concretos tienen que estudiar los detalles concretos", ha apostillado, antes de señalar que en la próxima bilateral sabrán si las propuestas de Cs son "aceptables" para el PP.

De todos modos, tras indicar que la formación liberal ha planteado sus "exigencias" para que las analicen los conservadores, Ceruti ha valorado que por ahora "no ha habido nada en lo que hayan dicho no", sino que se han comprometido a responder al documento de trabajo entregado en la próxima reunión.

Al hilo, ha agregado que no han tenido "resistencia expresa en ninguno de los dos partidos" -en referencia a PP y PSOE- a sus reivindicaciones, aunque con los primeros han "avanzado un poco más" sobre las mismas, porque también llevan un encuentro de ventaja.

CONTENIDOS Y PLAZOS

"Ya veremos a la hora de concretar cuál es el que está dispuesto a ofrecer más de lo que pedimos", ha comentado Ceruti, para quien es importante el contenido pero también los plazos en los que han de cumplirse los compromisos.

"No podemos llegar a acuerdos y que luego se cumplan el último día de legislatura o no lleguen a cumplirse porque no se hayan establecido plazos", ha advertido el portavoz local de Cs.

Así, todos los puntos propuestos siguen sobre la mesa pues no se ha cerrado ninguno aunque sí se han detallado "un poco más" aspectos concretos, como los relacionados precisamente con los plazos.

En similares términos se ha expresado la alcaldesa, que ha indicado igualmente que no se ha cerrado ningún punto concreto pues "hay que mirar al documento de forma global".

Así, Igual ha explicado también que la de hoy ha sido una reunión de intercambio de documentación sobre los puntos en los que deben seguir trabajando, y que se analizará de cara a la próxima cita PP-Cs, el jueves a las 10.30 horas.

"Esto son las negociaciones", ha expresado Igual, para quien la idea es seguir trabajando entre "las dos partes" para lograr un proyecto con el que la capital cántabra avance los próximos cuatro años, en materias como la familia, el empleo, la vivienda y "todas las áreas" de gestión del Ayuntamiento, buscando "puntos en común".

"Ser alcaldesa de Santander es poder dar a los santanderinos un programa y proyecto de cuatro años y eso es lo que estamos buscando con Ciudadanos", ha declarado la regidora 'popular' en funciones, para quien hasta que no se tenga ese proyecto "de futuro" es "absurdo" hablar de puntos concretos.

En su lugar, Igual cree que hay que tratar de concretar la "globalidad" del documento, algo que "a día de hoy no tenemos", de ahí que sigan trabajando en ello.

Para finalizar, y a preguntas de los periodistas, ha declinado pronunciarse sobre si el PP tendrá que "retractarse" en algunos asuntos por las exigencias de Cs, debido precisamente a que todavía no se ha cerrado ningún proyecto entre ambos partidos. "Hablar de un acuerdo al que todavía no se ha llegado es poco productivo", ha concluido.