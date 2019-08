Ayudan a un surfista a salir del agua en la playa La Salvé de Laredo

Bomberos autonómicos del parque de Laredo han acudido anoche a la playa de La Salvé para ayudar a un hombre de 42 años que tenía problemas para salir del agua mientras estaba surfeando con un paipo en la zona próxima al espigón del puerto nuevo.

El Centro de Gestión de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recibió la llamada de aviso pasadas las 20:55 horas y movilizó a una ambulancia dotada de Soporte Vital Básico del 061, a bomberos autonómicos del parque de Laredo, junto a agentes de la Policía Local de Laredo y a agentes de la Guardia Civil.

Una vez que llegaron a la zona, los bomberos le ayudaron a llegar a la orilla porque al hombre le faltaban fuerzas y tenía dificultades para salir del agua por sus propios medios.

Posteriormente, el personal sanitario del 061 atendió in situ al surfista y al no precisar atención médica no fue necesario su traslado a un centro hospitalario, ha informado el 112 en nota de prensa.