El Ayuntamiento de Santoña enviará al Juzgado la documentación requerida sobre los contratos "regularidados"

El alcalde de Santoña, Sergio Abascal (PSOE), asegura que el Ayuntamiento enviará al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la villa toda la documentación requerida, y que está relacionada con el pago de facturas de los servicios municipales que "no estaban regularizados" y que a lo largo de esta legislatura el equipo de gobierno "ha logrado licitar y adjudicar".

El regidor se ha pronunciado así en un comunicado difundido después de trascender, este sábado, que la magistrada del citado órgano judicial ha acordado investigarle, y a los miembros de su Junta de Gobierno, por un posible delito de prevaricación, a raíz de una denuncia de la Fiscalía por unos hechos denunciados a su vez por Santoñeses y que tienen que ver con contrataciones y pagos entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2018, que contaban con reparos de la intervención.

"El día que tomé posesión me encontré con dichos reparos, esos y más, que en este tiempo se han ido solventando. Uno de mis mayores esfuerzos en estos cuatros años ha sido regularizar y poner orden en todos los contratos que venían reparados y que yo heredé", explica Abascal, alcalde y candidato a la reelección por el PSOE.

Entre los contratos que "nunca" habían sido licitados con anterioridad en el municipio se encuentran, según detalla, el suministro de energía eléctrica, el de gas, la reparación de vehículos municipales o el suministro de carburante para vehículos de maquinaria municipal.

Otros contratos, como el del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras, llevaba "caducado" desde 2014 y se ha adjudicado, al igual que están en tramitación otros, como el de gestión de las Escuelas Deportivas o el servicio de colaboración en materia de recaudación.

En todos los casos, ha apuntado el regidor socialista, el servicio "se prestaba" y el Ayuntamiento "estaba obligado al pago de las facturas a las empresas prestatarias, a pesar de que éstas se topasen con los reparos del departamento de intervención en virtud del principio contrario la enriquecimiento injusto".

"Se atreven a denunciarme a mí, que informo escrupulosamente en cada decreto de aprobación de facturas de todos y cada uno de los pasos que se siguen para poder regularizar los servicios y tramitar los expedientes de contratación. Todos estos servicios y otros muchos, me los encontré con reparos y sin regularizar", insiste Abascal.

"Este es el nivel de algunos, denunciar a quien trata de solventar los problemas del Ayuntamiento. Pero es evidente que no todo el mundo es igual. Este juego de judicializar la vida política para obtener intereses electorales se les da muy bien a algunos", ha lamentado.

Frente a ello, ha comparado que "otros estamos por encima de ello. Otros, nos dedicamos a trabajar por este pueblo y no a manchar su nombre, y menos a buscar el daño ajeno, pues yo podría haber hecho exactamente lo mismo y denunciar a los que me precedieron por los múltiples reparos con los que me encontré al llegar al Ayuntamiento".

REPAROS HEREDADOS

Por otra parte, Sergio Abacal, abogado de profesión, aclara que "el Juzgado no imputa nada a nadie, simplemente se ha limitado a solicitar dicha documentación y todas las actuaciones realizadas en el Ayuntamiento para solventar los reparos existentes y esclarecer los hechos objeto de denuncia".

"Y tengan por seguro -prosigue- que se van a enviar, junto con toda la documentación que demuestra que hemos puesto orden en todos los contratos".

Del mismo modo, asegura que enviará los decretos de aprobación de facturas entre los años 2012 y 2015 para "demostrar que los reparos fueron heredados y que no se ha parado de trabajar hasta ir solucionándolos".

"Iré a declarar dónde haga falta y a dar todas las explicaciones del mundo, pues uno ya se cansa de tanta miseria y bajeza política", ha reiterado el alcalde, para señalar que Santoñeses "se dedican a eso, a la insidia, la difamación y la denuncia permanente para obtener su noticia de cara a las elecciones. Eso es lo único que buscan".

NO ES LA PRIMERA DENUNCIA

En este sentido, recuerda que no es la primera ocasión en la que Santoñeses le denuncia por un presunto delito de prevaricación y después la denuncia se archiva.

"Ya fui denunciado por ellos por prevaricación y malversación de caudales públicos y se incoaron diligencias que fueron archivadas en relación al Palacio de Chiloeches", recuerda Abascal, que lamenta que "los tribunales se estén usando como arma política".

"En aquella ocasión la noticia la difundieron a bombo y platillo, del archivo no dijeron nada. Esa y unas cuantas más que han promovido a través de otros y que también han sido archivadas. Y esta tampoco será la última denuncia, vendrán más", ha vaticinado.

Para finalizar, ha reflexionado que "lo que debería hacer el candidato del partido Santoñeses es pagar las costas judiciales a las que fue condenado en uno de los repetidos procesos judiciales que ha abierto contra el Ayuntamiento. En política no todo vale, ni todos valen", ha sentenciado para concluir.