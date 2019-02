El Ayuntamiento ultima los pliegos para el concurso del proyecto del centro asociado al Reina Sofía

Así lo ha anunciado hoy la alcaldesa de Santander, Gema Igual, durante la reunión sectorial de Cultura en la que, junto con la concejala del área, Miriam Díaz, ha indicado a los representantes de entidades culturales que el proceso para la llegada del Reina Sofía con el Archivo Lafuente "va bien", sobre todo porque el Consistorio ya es "autónomo" para ir dando pasos al tener firmado el convenio con el Ministerio de Cultura y la cesión del edificio.

Al tiempo que se ultiman los pliegos para el concurso, que están "prácticamente finalizados", ha detallado que el Ayuntamiento está también trabajando en la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y tiene "la financiación preparada" para esta nueva dotación cultural, en la que invertirá 10 millones de euros.

Aunque este proyecto avanza por ser "autónomo" el Ayuntamiento para avanzar en el mismo, Igual ha lamentado que hay otros en los que intervienen las administraciones nacional y regional y que "desgraciadamente están bloqueados", como es el caso, ha apuntado, de la rehabilitación del Museo de Arte de Santander (MAS) y de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, así como la del Palacete de Cortiguera.

Los dos primeros proyectos, que afectan a dos edificios declarados Bien de Interés Cultural (BIC), están sobre la mesa de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria desde el pasado verano ya que "sigue sin convocarse la Comisión de Patrimonio" que debe dar el "visto bueno" a los mismos, ha explicado la alcaldesa.

Díaz ha añadido que, de forma "verbal", desde el departamento que dirige Francisco Fernández Mañanes les han comunicado que es probable que la Comisión se reúna "la próxima semana" y vea los dos proyectos. En cualquier caso, la edil ha señalado que, una vez sean aprobados en ese órgano, el Ayuntamiento podrá poner en marcha la rehabilitación del MAS para lo que ya "tiene todo preparado" y que supondrá una inversión de 3,8 millones.

"En el MAS es necesario actuar inmediatamente porque el edificio sufrió un siniestro muy grave y está apuntalado", ha indicado Miriam Díaz, que ha confiado en que la Comisión del Gobierno regional dé luz verde al proyecto "ya".

En el caso del proyecto de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, también ha manifestado que espera que lo apruebe la Comisión de Patrimonio pero ha lamentado que, a pesar de que el Ayuntamiento ya ha adjudicado por 151.000 euros el traslado y la custodia de los fondos, la rehabilitación no se sabe cuando comenzará ya que supone una inversión de 1,2 millones que iba a financiar el Gobierno de España, aunque solo incluyó 90.000 euros en los "fallidos" Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Tampoco se sabe qué pasará con la rehabilitación del Palacete de Cortiguera para usos culturales y es que, según ha dicho Igual, "ahora nos piden dinero por él" cuando desde el Ayuntamiento se solicitaba la cesión del edificio que "no se puede dedicar a otro uso que no sea una dotación" y en el que el Estado, ha criticado, no está haciendo ningún mantenimiento.

También se ha referido a la reforma de las Naves de Gamazo para acoger la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo, proyecto que Fomento ya ha sacado a licitación por 1,79 millones, pero sobre el que la alcaldesa ha lamentado que se haya tratado de "acoquinar" al Ayuntamiento reclamándole una participación económica en la gestión "cuando no se nos había pedido nunca antes" y que con el resto de administraciones involucradas ni siquiera ha sido "concretada".

ACTIVIDAD DE LA CONCEJALÍA

Además de las grandes dotaciones e inversiones, Igual ha repasado en la sectorial toda la actividad de la Concejalía de Cultura, cuyo presupuesto ha crecido un 112%, de los 1,6 millones de 2015 a los 3,4 para este 2019 pero que crecen hasta los 15 millones con las inversiones en infraestructuras y personal.

Ha destacado que, en la red de bibliotecas, se ha aumentado la partida para adquisición de fondos y nuevo personal para abrir durante un horario más amplio y además se ha abierto la nueva biblioteca de Cazoña, y se han renovado la del centro cívico Callealtero y la del centro cultural Doctor Madrazo, donde se ha celebrado la sectorial.

A ello se sumará la nueva biblioteca municipal de Gravina, en la que el Consistorio invertirá 2,2 millones de euros, y otra que se hará en el futuro centro cívico de Cueto. Además, ha avanzado que se va a reforma el centro cultural del Grupo Ateca para revitalizarlo como el de Doctor Madrazo.

Sobre la Fundación Santander Creativa, ha destacado la apuesta del Ayuntamiento por esta entidad cultural, para la que ha aumentado un 33% su aportación, y ha lamentado la "escasa aportación" a la misma de otras administraciones como el Gobierno de Cantabria. Además, ha anunciado que la FSC elaborará un plan de propuestas culturales para los centros educativos de la ciudad, por 125.000 euros.

La alcaldesa también ha anunciado que el Consistorio estudia crear un cheque, bono o ayuda denominada 'Concilia Cultura' que, con un modelo similar al 'Bono Cultura' que tan bien funciona, fomente alternativas culturales a las que llevar a los niños durante los periodos de descanso escolar, ayudando así a familias y entidades culturales.

El Ayuntamiento, desde las áreas de Cultura y Servicios Sociales, va a estudiar esta posible iniciativa con las entidades culturales privadas para "ver cómo podemos ayudarles para que ellos ofrezcan actividades culturales para los niños" en esos periodos no lectivos, con la idea de que pudiese ponerse en marcha para el primer descanso escolar del próximo curso 2019-2020, que será en noviembre.