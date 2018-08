Ayuntamiento espera información "veraz y exacta" sobre la devolución de las entradas del concierto de Guetta

Y aunque confía en obtener información "lo antes posible", el Consistorio prioriza que ésta sea "veraz" y "correcta", para que los espectadores afectados por la anulación -cerca de 10.000 personas- conozcan los trámites "exactos" a seguir para la devolución de las entradas.

"No podemos volver loca a la gente", ha señalado este martes, a preguntas de los periodistas, la concejala de Dinamización Social, Lorena Gutiérrez, que ha recordado que el Ayuntamiento -que concedió la licencia de uso de la Campa de la Magdalena para la celebración de los conciertos de la Semana Grande- abrió un expediente informativo el lunes 30, posterior al sábado fijado para la actuación del artista parisino.

Ha añadido que la adjudicataria y encargada de organizar el festival, la UTE La Campa, tiene un plazo para contestar por escrito al informe. Y aunque la respuesta todavía no ha llegado, la edil ha asegurado que los organizadores "están trabajando" en ello y "constantemente" además, con abogados que están en contacto con los responsables del evento y los managers de Guetta.

"No me importa tanto el hecho de que me contesten hoy sino que, aunque me contesten mañana, la información que llegue a los espectadores, al público que acudió aquel día a ver concierto, sea veraz y que los trámites que se van seguir sean exactos", ha manifestado Gutiérrez. "No podemos volver loca a la gente, sino que hay que decirles toda la información correcta", ha remachado.

En este sentido, ha indicado que el "interés" del Consistorio es que sean "claros" los términos en los que se desarrolle la solución a este problema. Y al respecto, la concejala ha asegurado que los organizadores están trabajando para dar la información "más exacta" sobre la devolución de las entradas y cómo se va a hacer.

La semana pasada Guetta anunció a través de las redes sociales que había devuelto el caché -que cobró de forma íntegra y por adelantado, un mes antes del concierto-, dinero que la organización ha asegurado, hasta ahora, no haber recibido.

Además, desde La Campa -que tratan de llegar a un acuerdo "amistoso" con el Dj francés que evite una "batalla" judicial- reclaman además al artista internacional los gastos derivados de la producción y montaje del espectáculo, que también adelantó la organización y que supondría cerca de la mitad del desembolso total realizado.