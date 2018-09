El Ayuntamiento de Piélagos inicia la renovación del alumbrado en Renedo, Quijano y Barcenilla

El Ayuntamiento de Piélagos, a través de la empresa Gestión General de Electricidad, S.A., ha puesto en marcha la renovación del alumbrado público de las localidades de Renedo, Quijano y Barcenilla, que supondrá una inversión de más de 380.000 euros.

La alcaldesa del municipio, Verónica Samperio, ha explicado en nota de prensa que el tercer proyecto de eficiencia energética desarrollado por el equipo de gobierno (PSOE-PRC) en el municipio esta legislatura, consistirá, al igual que en Mortera y Carandía, en la sustitución de las lámparas de vapor de sodio existentes por otras de tecnología LED.

"Con esta triple actuación, que ha comenzado en Renedo, reiteramos una vez más nuestra apuesta por la sostenibilidad municipal, por hacer un uso más eficiente y racional de la energía, consiguiendo ahorro energético y, por tanto, una disminución de emisión de CO2 a la atmósfera", ha subrayado la regidora.

En cuanto a las características de proyecto, Samperio ha hecho hincapié en que se cambiará la iluminación de las calles, de las vías de cualquier tipo y carreteras; las de las señales de tráfico; las de las zonas de estacionamiento, parques, plazas y equipamientos urbanos; así como las de los monumentos y fachadas de los edificios.

CERCA DE 2.200 NUEVAS LUMINARIAS

La alcaldesa ha incidido en que, en total, se sustituirán 2.192 luminarias, de las cuales 1.899 están ubicadas en Renedo; 164 en Quijano y 129 en Barcenilla, 129.

Asimismo, ha destacado que más de 5.997 habitantes del municipio de Piélagos -5.228 en Renedo; 426 en Barcenilla y 343 en Quijano- se beneficiarán de este nuevo alumbrado con tecnología LED, que ofrece no sólo una mayor luminosidad, sino una vida útil más larga, al tiempo que hace posible obtener un importante ahorro en el consumo eléctrico y, por tanto, en el gasto.

MORTERA, CARANDÍA Y VIOÑO



Samperio ha recordado que esta nueva actuación se suma a las desarrolladas ya en las localidades de Mortera y Carandía, que tendrán su continuidad con la renovación del alumbrado público que se llevará a cabo en Vioño, en colaboración con el Gobierno de Cantabria, a través del Plan de Obras y Servicios.

"Desde el equipo de gobierno (PSOE-PRC) creemos en la necesidad de fomentar y promover la eficiencia energética en el municipio", ha recalcado la regidora, quien ha apuntado que, ya en marzo de 2016, socialistas y regionalistas propusieron al Pleno de la Corporación solicitar una ayuda al Ministerio de Industria, a través de un programa de ahorro y eficiencia energética, para renovar todo el alumbrado público del municipio.

En este sentido, ha recalcado que dicho proyecto, que fue rechazado con los votos en contra de PP, AVIP y Ciudadanos, consistía en pedir un crédito de 3,6 millones de euros al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que no llevaba intereses y que el municipio devolvería en un plazo de 10 años.

De hecho, ha asegurado que la intención del equipo de gobierno (PSOE-PRC), de haber contado con el apoyo de todos los grupos políticos, hubiera sido sustituir por tecnología eficiente todo el alumbrado público de Piélagos, con lo que hubiera podido alcanzar un ahorro de entre un 60 y un 70 por ciento, es decir, unos 400.000 euros anuales, con los que hubiera ido devolviendo el crédito al IDEA.

Samperio ha indicado que, a pesar de no contar con el apoyo del PP, AVIP y de CIUDADANOS, "socialistas y regionalistas no renunciamos a nuestra apuesta inequívoca por la sostenibilidad municipal, conscientes de los beneficios que ésta tiene no sólo para Piélagos sino para sus vecinos".

Por ello, ha dicho, "estamos desarrollando estos proyectos de eficiencia energética para renovar un alumbrado público que, como los cuadros eléctricos, estaba obsoleto tras más de treinta años de prolongado abandono".