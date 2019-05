Barbacid: "La investigación contra el cáncer es una carrera de fondo"

El investigador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) Mariano Barbacid, ha señalado hoy en Santander que "la investigación avanza todos los días" pero es "una carrera de fondo" en la que los resultados "solamente se pueden comunicar a la sociedad de cuando en cuando", porque son temas tan específicos y complejos que a los propios investigadores les "resulta a veces difíciles de digerir".

Barbacid ha explicado que pese a que el oncogen RAS fue uno de los primeros en ser descubiertos hace ya casi 40 años, y está presente en la cuarta parte de todos los tumores humanos, incluidos algunos de los más agresivos, "todavía no hay ningún fármaco selectivo", "no por falta de interés ni falta de esfuerzo", sino porque es un problema muy complejo en el que "se va avanzando poco a poco".

Así, ha destacado que ya hay fármacos con 300 mutaciones de RAS que están en fase clínica, pero están en estadios "muy iniciales, y todavía no se tienen resultados que puedan ser de interés para la sociedad".

Barbacid ha hecho estas declaraciones a los medios antes de inaugurar en el Palacio de la Magdalena de Santander el simposio internacional 'La superfamilia RAS y rutas relacionadas en salud y enfermedad, organizado por el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC), el Centro Nacional del Cáncer (CIC), el Centro de Investigación Médica Aplicada-Universidad de Navarra (CIMA) y el CNIO, junto con la Fundación Ramón Areces.

Acompañado por el director del IBBTEC, Piero Crespo, Barbacid ha explicado que es un congreso muy específico sobre la 'subfamilia RAS', que está presente en la cuarta parte de todos los tumores humanos, incluidos algunos de los más agresivos, como son el cáncer de prancreas, el de pulmón y el de colon, y el hecho de que todavía no haya fármacos selectivos o tramientos eficaces, supone supone que los pacientes que tengan un cáncer con esta mutación, "todavía tienen que ser tratados con la quimioterapia de toda la vida".

Según ha explicado, en Estados Unidos hay más de 300.000 casos nuevos todos los años y mueren más de 120.000 personas debido a este tipo de tumores, cifras extrapolables a España y Europa en proporción a su población.

"Estamos hablando realmente de un problema médico importante que la ciencia tiene que resolver", ha subrayado. Barbacid ha destacado el beneficio que podría proporcionar a la industria un fármaco que fuera efectivo para estos cánceres, pero ha reiterado que "es muy complicado".

"El cáncer son nuestros propios genes que funcionan mal, no es algo que nos venga de fuera, e intentar bloquear eso sin bloquear las funciones normales hasta ahora no lo hemos conseguido, no por falta de interés, no por falta de esfuerzo, simplemente es un problema muy complejo", ha explicado.

Precisamente el objetivo de reuniones como la de este jueves y viernes en Santander es "poder algún día conseguir un avance significativo que proporcione terapias eficaces a los pacientes que tengan esta mutación".

Con la perspectiva que proporcionan más de 30 años de progreso en la investigación del comportamiento de estos oncogenes, los participantes en este simposio prevén revisar el estado de algunos de estos progresos; los desafíos que han surgido durante las etapas preclínicas y clínicas y cómo nuevas vías de investigación sobre RAS hacen posibles nuevas estrategias para el desarrollo de agentes antitumorales, alternativos o complementarios, a los actualmente en uso y, por primera vez en la historia de la biomedicina, el diseño de nuevas terapias basadas en el bloqueo específico de dianas moleculares dentro de las rutas dependientes de la superfamilia RAS.

Participantes

El simposio, organizado por Mariano Barbacid (CNIO), Piero Crespo (IBBTEC) y Eugenio Santos (Centro de Investigación del Cáncer CSIC-Universidad de Salamanca), contará con estos como ponentes, además de otros prestigiosos científicos procedentes de distintos centros internacionales, como Frank McCormick, del Centro Integral de Cáncer Helen Diller, de la Universidad de California.

El objetivo del encuentro es fomentar las interacciones entre los grupos que investigan las vías de transducción de señales mediadas por RAS a nivel estructural, bioquímico, de señalización, fisiológico y/o patológico.

Temas de especial atención serán los relacionados con la biología de sistemas de estas rutas, el análisis de su mecanismo de regulación y acción, la información derivada de modelos animales, su papel en la carcinogénesis humana y las nuevas vías terapéuticas que se están desarrollando para manipular su función.

Esta reunión constituirá, además, la continuación del encuentro patrocinado por la Fundación Ramón Areces 'Dianas antitumorales ascendentes y descendentes de las RAS GTPasas' que se celebró, en el mismo lugar, en 2012, y que se recuerda como una reunión de gran éxito