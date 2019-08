La asociación Beatles Soul Club impartirá la charla 'Abbey Road'

Los miembros de la asociación Beatles Soul Club impartirán, este jueves a las 19.00 horas en el Centro Cultural Doctor Madrazo de Santander, una charla sobre el "legendario" disco 'Abbey Road', con motivo del 50 aniversario de la portada que muestra a los Beatles andando sobre un paso de cebra.

Beatles Soul Club proyectará durante el evento un vídeo de introducción al disco y su portada, en el que se harán comentarios sobre el álbum y sus canciones, así como una recopilación de fotografías de la asociación. Después se dará paso a la charla y a su posterior coloquio con el público.

A pesar de que el último disco publicado por The Beatles fue 'Let It Be', el último en grabarse fue 'Abbey Road'. Se trata de uno de "mejores" trabajos de esta banda que apenas "funcionaba ya como un grupo unido en aquella época", explican desde este colectivo organizador del evento, cuya asistencia será gratuita.