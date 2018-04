Becado en la UC un prehistoriador sirio para realizar el Máster de Prehistoria y Arqueología

Khaled Hussen-Abbdo, nacido en Damasco hace 33 años, ha sido seleccionado en una convocatoria dirigida a estudiantes procedentes de países en situación de conflicto armado, ha informado la UC en un comunicado.

Es licenciado en Historia por la Universidad de Damasco, con amplia experiencia en la participación en proyectos arqueológicos en Siria, sobre todo con equipos franceses, además de tener ya diversas publicaciones.

Hussen-Abbdo, de forma paralela al Máster de Prehistoria y Arqueología, realiza otras formaciones avanzadas en técnicas de registro y excavación arqueológica y de estudio de útiles de piedra neolíticos, como base para su futura tesis doctoral, bajo la supervisión del director del IIIPC, Jesús González Urquijo.

Con esta beca, que dura un año completo, el IIIPC sigue manteniendo abierta la línea de cooperación con la reconstrucción de Siria, contribuyendo a la formación de jóvenes especialistas que van a ser vitales en la tarea de recuperación del país.

El IIIPC desarrolla proyectos con trabajo de campo en Siria desde 2004 (Jeftelik, Tell Ezou, Tell Marj, Qarasa 3, Tell Qarasa), que han incluido dos proyectos del Plan Nacional que ha coordinado el director del IIIPC, Jesús González Urquijo: 'El neolítico en el valle alto del Orontes (Líbano-Siria): arqueología del paisaje y aprovechamiento del territorio, de 2007 a 2010' y 'La función del utillaje lítico tallado natufiense. Estudio de los yacimientos del Levante Central (Siria-Líbano), de 2012 a 2015'.

Desde el comienzo de la guerra en Siria, a principios de 2011, el IIIPC abandonó el trabajo de campo en el país, si bien siguió con el estudio y publicación de los materiales.

El trabajo in situ se ha trasladado a yacimientos situados en Líbano (Tell Labwe), Jordania (Kharaysin), Turquía (Gusir Hüyük) e Israel (Nahal Efe), manteniéndose un contacto constante con los arqueólogos sirios.

González Urquijo es desde 2014 miembro del 'Roster of Experts, Emergency Safeguarding of the Syrian Cultural Heritage Project' (UNESCO), con sede en Beirut (Líbano), que está jugando un papel meritorio en el apoyo a distintos expresiones culturales sirias -sobre todo actividades de formación para ciudadanos sirios, en el interior y exterior del país.

También juega un rol muy activo en el establecimiento de medidas contra el tráfico ilícito de antigüedades. Esta es una de las peores lacras para el patrimonio sirio en esta guerra, por encima de la destrucción en el marco de acciones bélicas. El ESSCHP ha conseguido una implicación ejemplar de las autoridades sobre patrimonio y del gobierno libanés, y parece que ha conseguido un cierto cambio de actitud en el gobierno jordano.