Blanco, Bolado y Carrancio acuerdan unas normas para el grupo mixto a las que Gómez se opone

Tres de los cuatro diputados del grupo mixto en el Parlamento de Cantabria, José Ramón Blanco y Alberto Bolado -procedentes del ya extinto grupo Podemos-- y el tránsfuga Juan Ramón Carrancio han pactado unas normas de funcionamiento internas del grupo que no cuentan con el visto bueno del otro integrante, Rubén Gómez, de Ciudadanos (Cs), que espera que la Mesa de la Cámara no la acepte ya que, a su juicio, en ellas "no se respeta la pluralidad" del grupo y él es el "único perjudicado".

Varias fuentes implicadas en la negociación, han señalado a Europa Press, que, aunque en las normas no se indique expresamente, la Portavocía recaerá, previsiblemente, en manos de alguno de los dos diputados provenientes de Podemos, o bien Alberto Bolado o José Ramón Blanco.

Estas normas, a las que ha tenido acceso Europa Press y que ya han sido registradas para que las examine la Mesa del Parlamento y decida el próximo lunes, 28 de enero, si las acepta o no, se abordan cuestiones como el reparto de las subvenciones que recibe del Parlamento el grupo para su funcionamiento; la Portavocía, la distribución de tiempos, la adscripción de sus miembros a las diferentes comisiones o la capacidad de plantear iniciativas.

Además de regular estas cuestiones, se adjunta una propuesta de distribución de los recursos del grupo entre los cuatro integrantes para lo que resta de legislatura, en la que hay un previsión de percibir más de 22.300 euros al mes.

En la propuesta planteada por estos tres diputados, Gómez y Carrancio contarían cada uno de ellos con 6.200 euros mensuales para, por ejemplo, pagar a personal de apoyo o asistencia, mientras que Blanco y Bolado recibirían unos 5.000 al mes para este fin (en estas cantidades no se incluyen sus salarios).

Esto significaría que, por ejemplo, Gómez vería reducida en "más de 2.000 euros", según él mismo ha explicado a esta agencia, la cantidad que mensualmente percibía hasta ahora, cuando solo él y Carrancio formaban parte del grupo mixto.

En contraposición, Carrancio dispondría de unos 400 euros más al mes que hasta ahora.

Gómez, el "único perjudicado"

Por otra parte, Gómez, que hasta ahora era el que cobraba como portavoz del grupo mixto pese a que en la labor parlamentaria él y Carrancio se turnaban esta Portavocía, perdería también esta retribución si finalmente este cargo pasan a ostentarlo o Blanco o Bolado.

Así, Gómez se ha quejado de que, con el acuerdo alcanzado él, o su partido Ciudadanos, es el "único perjudicado" cuando, a su juicio, es el "único" diputado que "legítimamente" representa a un partido.

Y es que el diputado de Cs tilda de "tránsfugas" a sus tres compañeros de grupo: a Blanco y Bolado, a los que la gestora que dirige Podemos Cantabria ha abierto expediente sancionador y ha propuesto suspenderlos de militancia, y a Carrancio, que fue elegido diputado tras ir en la candidatura de Cs y, posteriomente, dejó el partido pero mantuvo su acta de diputado. Ahora forma parte y será en las elecciones autonómicas de mayo el candidato de otro partido, OlaCantabria.

Al margen de las cuestiones económicas, Gómez ha asegurado que en la propuesta planteada "no se respeta la pluralidad del grupo" y ha criticado, en relación a la representatividad, que a Bolado y Blanco se les trate como diputados individuales pese a que provienen del mismo partido y no como una unidad.

Además, ha advertido que con las normas presentadas su capacidad para presentar iniciativas se podría ver "coartada" mientras que los, a su juicio, tres "tránsfugas" serían quienes "hagan y deshagan" en el grupo.

Gómez ha explicado a Europa Press que presentará a la Mesa del Parlamento del lunes un escrito explicando sus razones para no aceptar el acuerdo.

Este diputado espera que "impere la lógica" y los integrantes de la Mesa no acepten la propuesta. De la Mesa del Parlamento forma parte el diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio, aunque ha confirmado a esta agencia que no participará en la decisión al ser parte afectada.

Por su parte, Carrancio ha acusado a Gómez, con el que no tiene relación, de haberse "cerrado en banda" a un acuerdo. Además, considera que es "justo" que la Portavocía recaiga en manos de alguno de los dos diputados provenientes del grupo Podemos ya que, a su juicio, son la mitad del grupo.

Próxima reunión de la Mesa

La Mesa del Parlamento del lunes, que comenzará a partir de las 10.40 horas, además de tratar sobre las reglas del grupo mixto y la propuesta de reparto de la subvención de éste entre sus miembros, también abordará otras cuestiones derivadas de la nueva situación en la Cámara motivada por la disolución del grupo Podemos.

Así, por ejemplo, la Mesa deberá decidir sobre las normas de los diputados no adscritos, nueva condición de Verónica Ordóñez, exintegrante del grupo Podemos.

El grupo Podemos, integrado hasta hace unas semanas por Verónica Ordóñez, José Ramón Blanco y Alberto Bolado, quedó disuelto al solicitar la primera de estas diputadas su salida del mismo por el enfrentamiento que mantiene con los que eran sus compañeros de bancada, que le habían retirado la Portavocía por las disputas internas que vive el partido morado.

Esta salida provocó la extinción del grupo al no contar con suficientes miembros (se precisa tres diputados para tener grupo propio en el Parlamento de Cantabria). Así, Blanco y Bolado pasaron a integrarse dentro del grupo mixto y Verónica Ordóñez ha quedado como diputada no adscrita.

La Mesa también, en relación con la nueva situación en la Cámara, abordará la modificación de la asignación de los escaños dentro del Hemiciclo y la fijación del número de miembros que formarán las comisiones.

Entre los asuntos del orden del día de la reunión del lunes de la Mesa, figura también la fijación del orden del día del siguiente Pleno ordinario, el primero del nuevo periodo de sesiones tras el parón navideño y que será el 4 de febrero.

También se abordará la solicitud de emisión de voto telemático por parte del diputado del PP, Eduardo Van den Eynde.