Blanco y Ordóñez declararán como testigos en el juicio contra Podemos por inhabilitar a Alonso para las primarias

Los diputados José Ramón Blanco y Verónica Ordóñez declararán el próximo 7 de marzo como testigos en el juicio de la demanda presentada contra Podemos por la exlíder del partido en Cantabria, Rosana Alonso, y otros dos miembros de su Dirección tras ser inhabilitados para concurrir a los comicios internos del partido para conformar la candidatura a las elecciones autonómicas de 2019.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes vinculadas al caso, que han explicado que ambos han sido propuestos como testigos para este juicio --que se celebrará a partir de las 10.00 horas, en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander-- por la parte demandada, esto es por Podemos.

También, a propuesta de esa misma parte, declararán como testigos varios miembros del Comité de Salud y Seguridad Laboral que elaboraron el informe que consideraba probado que Blanco había acosado laboralmente a tres compañeras de partido --la propia Verónica Ordóñez; la secretaria general de Podemos Santander, Lydia Alegría, y una responsable de prensa del partido-- que así lo habían denunciado internamente.

En dicho informe se concluía también que la diputada nacional y entonces secretaria general de Podemos Cantabria, Rosana Alonso, y los que eran los responsables de Organización y de Feminismos de la Dirección liderada por ésta, David González y Belén Milán, respectivamente, trataron de ocultar las denuncias por acoso laboral contra Blanco, con lo que no habrían cumplido el código ético de la formación.

De hecho, señalaba que los tres habrían incluso interferido en la investigación iniciada para esclarecer los hechos.

En base a las conclusiones de ese informe, los tres demandantes fueron inhabilitados por el Comité Electoral de Podemos para presentarse a las primarias del partido para conformar la candidatura a las elecciones autonómicas de 2019.

Esto hizo que la única aspirante a encabezar la lista de la formación a las elecciones autonómicas de 2019 fuera Verónica Ordóñez, algo que Alonso y su equipo querían evitar. Al no haberlo logrado, llevaron el conflicto a los tribunales.

Tras las acciones judiciales emprendidas por Alonso, González y Milán, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander paralizó de forma cautelar el proceso de elecciones primarias de Podemos Cantabria para conformar la candidatura a las elecciones autonómicas de 2019, quedando condicionado a la presentación de la demanda que los tres --Alonso, González y Milán-- han interpuesto y que es la que ahora llegará a juicio el día 7 de marzo.

A raíz de todo lo ocurrido, la Dirección estatal impuso una gestora para gestionar el partido en Cantabria en sustitución de Rosana Alonso y su equipo.

Además, la crisis interna provocó la extinción del grupo Podemos del Parlamento de Cantabria ya que Ordóñez decidió abandonarlo, pasando a ser diputada no adscrita, aunque sigue representando a Podemos en la Cámara.

Tras la salida de Ordóñez del grupo, los que eran los otros dos integrantes del mismo, el propio Blanco y Alberto Bolado, tuvieron que pasar al grupo mixto al no ser número suficiente para mantenerse como grupo propio. Podemos abrió expediente sancionador contra ambos como primer paso para expulsarles de la formación morada.

LA REPRESENTACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE NO HA PROPUESTO TESTIGOS

Por la parte demandante no se ha propuesto de cara al juicio a ningún testigo ya que, según han explicado fuentes próximas a la misma a esta agencia, se considera que se trata de "una cuestión jurídica, no de testigos".

De hecho, la parte demandante impugnó la lista de testigos propuesta por Podemos pero sin éxito, ya que la juez no admitió esta pretensión.

El pasado 7 de febrero, hubo una audiencia previa entre las partes pero no se llegó a "ningún acuerdo" con lo que se señaló la fecha del juicio para el 7 de marzo.

A dicha audiencia previa han acudido los demandantes, acompañados de su representación legal, mientras que por parte de Podemos solo ha acudido abogado y procurador.

Lo que solicitan Alonso, González y Milán es que se les restituyan sus candidaturas para concurrir a los comicios internos del partido.