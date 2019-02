Bolado y Blanco acusan a su excompañera Ordóñez de convertirse en "encubridora de la corrupción del SCS"

Los diputados del grupo mixto Alberto Bolado y José Ramón Blanco han acusado este martes a su excompañera de bancada en el extinto grupo parlamentario de Podemos, Verónica Ordóñez, ahora parlamentaria no adscrita, de ser la "encubridora de la corrupción del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Así lo han señalado después de que en el Pleno del Parlamento celebrado ayer, lunes, Ordóñez (Podemos) votara en contra de una moción del PP para instar al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), a cesar a la consejera de Sanidad, María Luisa Real.

La moción no salió adelante al votar en contra de ella Ordóñez --que hasta ayer había apoyado todas las iniciativas para cesar a Real--, el PRC y el PSOE, grupos que sustentan al Gobierno bipartito. Por el contraro, votaron a favor el PP y los cuatro diputados del grupo mixto: Rubén Gómez, Juan Ramón Carrancio, Bolado y Blanco.

Blanco y Bolado han señalado que el grupo parlamentario Podemos Cantabria --al que ambos pertenecían junto a Ordóñez-- "siempre" fue "contundente en la lucha contra la corrupción" y "en todo momento exigió responsabilidades políticas" ante el "más mínimo atisbo" de la misma, como, a su juicio, hay en el caso de las irregularidades en las contrataciones en el SCS que está investigando la Justicia.

Por ello, en un comunicado, ambos han mostrado su "preocupación y tristeza" por el "cambio de criterio" protagonizado, a su juicio, en el Pleno del lunes, por Ordóñez.

LA JUSTIFICACIÓN DE ORDÓÑEZ, UNA "BURDA EXCUSA"

"Ha pasado de apoyar el cese de la consejera a blanquear su gestión con la burda excusa de que tan solo quedan dos meses de legislatura. Nosotros consideramos que a los corruptos no hay que mantenerlos en sus puestos ni un minuto más y la consejera tiene la importante responsabilidad política de haber sido quien nombró a todos los altos cargos que ahora se encuentran imputados por la comisión de delitos. No comprendemos a que se debe este cambio de criterio, pero de lo que estamos seguros es de que esto no es gratis", han aseverado.

Estos dos diputados consideran que la actitud de Ordóñez podría deberse a un "intento" de ésta de "arrimar el ascua a su sardina para ir preparando el terreno para dar el salto a otro partido" o, si no, también apuntan como hipótesis a las "relaciones" que unen a Real con Rosario Quintana, actual miembro de la gestora que dirige Podemos Cantabria y exconsejera de Sanidad con el PSOE.

"Esta relación entre la consejera Luisa Real y Rosario Quintana, y el propio interés por labrarse un futuro laboral de la transfuga que es interina en Osakidetxa, precisamente de donde provienen todos los fichajes de Luisa Real que hoy se encuentran imputados, explicarían el vergonzoso cambio en el sentido del voto de Ordóñez", han apuntado.

Blanco y Bolado han señalado que ya Ordóñez, cuando era su compañera de bancada y portavoz del grupo Podemos, "nunca hizo nada para impulsar el inicio de la comisión de investigación sobre Valdecilla".

"Quien sabe, tal vez no había mucho interés en investigar lo sucedido por si acaso hubiese también alguna cosa que tapar de la época en la que Quintana era consejera de sanidad nombrada por el PSOE", han aseverado.