Bolado pedirá a Fomento que asuma el 100% de la inversión para cubrir las vías de ferrocarril

La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, ha defendido el proyecto de cubrimiento de las vías de ferrocarril en un tramo de unos 400 metros acordado entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento, y ha anunciado su intención de solicitar al nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que el Estado asuma la totalidad de la inversión, estimada por el anterior equipo ministerial en una cantidad que ronda los cinco millones de euros, y no limitarse al 50 por ciento como se había comprometido De la Serna.

Además, ha destacado que este proyecto es sólo un primer paso ya que la intención del equipo de Gobierno (PSOE-PRC) es continuar trabajando y negociando con el Estado para que en futuras fases pueda procederse al cubrimiento total de las vías.

La regidora ha replicado a Ciudadanos que el Ayuntamiento de Camargo ha hecho "un gran trabajo de negociación" para recuperar el compromiso del Ministerio para acometer estas obras "después de que el convenio suscrito en 2010 entre el Ministerio y los consistorios de Camargo y Santander quedará en el olvido como consecuencia de los cambios de gobierno que se produjeron en 2011 con la llegada del PP a las instituciones".

"Ciudadanos confunde el objetivo de sus ataques pues no es a nosotros a quienes tiene que recriminar que el proyecto no se pueda realizar como lo dejamos suscrito en 2010, ya que no fue ninguno de los partidos de este equipo de Gobierno (PSOE-PRC) quien echó por tierra el convenio, sino el PP", ha dicho, y en cambio "hemos tenido que ser nosotros los que hemos tenido que volver a recuperar esta reivindicación histórica de los vecinos".

Para Bolado, "es mejor tener este proyecto bien asegurado como primer paso, para continuar después con las siguientes fases de este cubrimiento, en lugar de estar sin nada como nos encontrábamos al iniciar la legislatura".

A la vez, considera que Ciudadanos "se debería informar mejor sobre las características del proyecto ya que actualmente ni desde el punto de vista técnico ni desde el punto de vista económico es viable plantear el soterramiento como se hizo en 2010".