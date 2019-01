Bolado, satisfecha con consignación inicial para cubrir las vías del tren en Camargo

"La inclusión de esta partida en los Presupuestos va a permitir dar los primeros pasos en la realización de un proyecto largamente esperado por los vecinos y certifica el compromiso del Gobierno de España con Camargo y su respaldo al proyecto planteado por el Equipo de Gobierno para llevar a cabo la integración del casco urbano con el entorno de Cros", ha afirmado la alcaldesa este miércoles en una nota de prensa.

Al respecto, Bolado ha subrayado la importancia del trabajo realizado en esta legislatura por el concejal de Obras, Carlos González, y por los técnicos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para "dar por fin una solución a esa histórica demanda del municipio de cubrir las vías del tren que atraviesan el municipio".

Con ello, ha reivindicado que se ha logrado "recuperar una planificación que quedó en el olvido después de que el convenio suscrito en 2010 entre el Ministerio de Fomento y los consistorios de Camargo y Santander se quedase arrinconado en un cajón como consecuencia de los cambios de gobierno que se produjeron en 2011 con la llegada del PP a las instituciones".

"Ahora en cambio esa consignación inicial de 700.000 euros constituye una primera aportación a la inversión total de las obras, que está estimada en una cifra que ronda los 5 millones de euros", ha señalado la alcaldesa, que ha señalado además que desde el Consistorio se está trabajando para que esa cantidad "sea asumida en su totalidad por el Ministerio de Fomento a lo largo de los próximos ejercicios en vez de poner el tope en el 50 por ciento de la inversión a la que se limitó el anterior ministro".

"El motivo es que la obra prevista en las vías no implica que sea el acabado de obra que se necesita para hacer la transición completa hasta el Parque de Cros. Obra ésta que implicaría otros cuatro millones de euros, y por no ser una obra llave en mano es por lo que ya comentamos en su momento que no estábamos de acuerdo con la financiación del 50-30-20", ha explicado.

En concreto, la ejecución de esta obra permitirá la óptima explotación ferroviaria y avanzar en la integración urbana en el municipio mediante el cubrimiento con losa de las vías pertenecientes a la línea Torrelavega-Santander en un tramo de aproximadamente 250 metros desde Cros hasta el apeadero de Muriedas-Bahía, y "constituye el primer paso en la negociación que se quiere seguir manteniendo con el Estado hasta alcanzar el cubrimiento total de las vías".