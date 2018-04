Buruaga dice que los PGE reflejan el "compromiso del PP con la modernización de Torrelavega"

"Ha llegado la hora de relanzar Cantabria con mucha más energía y eso no será posible si Torrelavega se queda atrás", ha afirmado Buruaga durante su intervención en un acto en la Cámara de Comercio de Torrelavega, donde ha presentado las partidas que los Presupuestos Generales para 2018 destinan a este municipio.

Los Presupuestos concentran casi 70 millones de euros en Torrelavega y atienden, según la popular, todos los proyectos en materia de infraestructuras, con varias actuaciones "esenciales" como la integración ferroviaria, la llegada del AVE a Reinosa y la conversión en altas prestaciones del trazado entre Reinosa y Santander, la ampliación de capacidad de la A-67, el enlace Sierrapando Barreda y el programa 'Reindus' exclusivo para la comarca.

Según Buruaga, los proyectos del Ministerio de Fomento, con una inversión prevista en toda la comunidad de 235,2 millones, "no son humo a diferencia de los de otros, que los pintan en sus cuentas y después los borran, porque tiene al frente a un ministro (el cántabro Íñigo de la Serna) que cada día acompaña sus anuncios de la aprobación de proyectos, de continuos avances en la tramitación, de licitaciones y de adjudicaciones de obra".

"No hay un solo proyecto en infraestructuras para Cantabria durmiendo en un cajón. Eso se acabó", ha apostillado.

Durante su intervención ante afiliados del PP, empresarios y representante de las asociaciones de vecinos, ha defendido que la integración ferroviaria no solo va a suponer "la mayor inversión promovida en los últimos años" en Torrelavega, sino que va a transformar el centro y a revalorizar el papel logístico de la ciudad en el transporte sostenible, eficiente y dinámico.

"Después de años de desencuentros, incumplimientos y frustración", ha añadido, el proyecto de la integración ferroviaria ha recibido un "impulso extraordinario" porque Fomento "ha tirado en solitario durante mucho tiempo de este proyecto, acortando los plazos y realizando trámites de manera simultánea para avanzar en su aprobación".

Buruaga ha dicho que "por fin hay voluntad política, hay convenio, hay financiación, hay dedicación y hay celeridad histórica", por lo que ha pedido que "se deje de poner trabas, de buscar pretextos y de retrasar la inversión para que cada uno cumpla la parte que le toca, porque se trata de una oportunidad única que la ciudad no puede dejar escapar".

"Es ahora o nunca y será ahora gracias al PP", ha dicho antes de recordar que el PP de Torrelavega dará esta tarde en el pleno luz verde a la modificación y los compromisos presupuestarios necesarios en el Ayuntamiento.

La dirigente popular ha hecho hincapié en que el Gobierno central y el PP ya han hecho su trabajo presentando unos "buenos presupuestos", por lo que ahora los demás tienen que hacer el suyo y decidir "si vale más el 'no' a Mariano Rajoy o los 72 millones de euros más de inversión, un 36 por ciento más", que recogen los presupuestos.

Y ha reprochado a socialistas y regionalistas que hayan pasado en diez días de decir que los presupuestos son insuficientes a afirmar que es más de lo que se va a ejecutar.

Para Buruaga, "se agarran a un clavo ardiendo con tal de devaluar los presupuestos porque es imposible combatirlos y están empezando a dar la triste sensación de que cuantos más proyectos y más dinero trae el Partido Popular de Cantabria más se enfadan".

Con este argumento, ha pedido a socialistas y regionalistas que abandonen el sectarismo y los prejuicios para beneficiar a la gente, porque Revilla y su Gobierno no solo no están haciendo absolutamente nada para abrir un nuevo ciclo de inversión en Cantabria, sino que lo están obstaculizando con su no a un presupuesto que contribuirá a sacar a la región del furgón de cola en todos los indicadores económicos.