Buruaga acepta ser la candidata del PP a la Presidencia de Cantabria en sustitución de Beitia

En declaraciones tras el Comité Ejecutivo regional, y a preguntas de los periodistas, Sáenz de Buruaga ha asegurado que "en ningún caso" se siente "plato de segunda mesa". Pese a ello, ha añadido que "en muchos menús, el segundo plato es el principal".

Además, y en relación a esa "plena autonomía" que le ha otorgado Casado en sus competencias como presidenta del PP de Cantabria y ahora como candidata, ha asegurado que el presidente nacional le ha pedido que presente la candidatura que ella "quiera", pero "una lista para ganar y para gobernar".

"El presidente Casado no me ha pedido nada. Solo me ha pedido que preente una lista para ganar y para gobernar, la que yo quiera pero una lista ganadora. No hay condiciones, ni peticiones", ha afirmado.

En este sentido, Sáenz de Buruaga ha asegurado que el "único criterio" a la hora de elaborar las candidaturas será el contar "con los mejores".

Además, ha afirmado que afronta el "reto" con "todo el PP a su lado" y ha advertido que el partido va a "salir a ganar" y se ha mostrado convencida de que el Partido Popular "va a gobernar Cantabria" y a "transformarla".