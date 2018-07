Buruaga: El PP "se ha rearmado" y tiene que estar preparado para un adelanto electoral

La presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado hoy que en el Congreso Extraordinario el partido "se ha rearmado, ha cerrado un círculo y no va a dedicar un minuto más a mirarse el ombligo". Además, ha advertido de que el PP tiene que estar preparado para un posible adelanto electoral.

Durante su intervención en el Comité Ejecutivo Regional, convocado para hacer balance del 19 Congreso Extraordinario, en el que Pablo Casado resultó elegido presidente, la dirigente popular ha advertido de que "la tregua a Pedro Sánchez se acabó, ya no caben excusas, el Partido Popular vuelve con todo su potencial".

Buruaga ha defendido que el Congreso "ha sido una oportunidad extraordinaria para reforzar al partido, rearmarlo, fortalecer el proyecto y volver a conectar con la sociedad". "Abrimos una nueva etapa cargada de ilusión, de confianza en el futuro", ha dicho.

Según la dirigente popular, el Congreso Nacional cierra el círculo que se abrió con el congreso autonómico de hace un año. "Ambos son ya pasado, tenemos nuevo líder, ilusión, entusiasmo, energía renovada y empuje", ha sentenciado Buruaga, y ha añadido que el PP "ya no tiene excusas y no va a dedicar ni un minuto más a mirarse el ombligo". "En Cantabria lo sabemos bien y hace meses que dejamos de hacerlo para ocuparnos de la gente", ha apostillado.

Durante su intervención, la presidenta ha advertido a los miembros del Comité Ejecutivo de que el PP debe estar preparado para un posible adelanto electoral, porque no se puede descartar que la legislatura "descarrile".

Según Buruaga, nada en esta legislatura "responde a cánones normales y no se sabe qué puede ocurrir o lo que Sánchez es capaz de hacer".

"Lo que está claro es que el escenario político se enreda" por el giro en Cataluña con el rebrote del conflicto catalán, ha dicho Buruaga, quien ha recordado que el PDCAT "recupera su escalada de tensión, se recupera la vía unilateral" y el presidente Quim Torra podría convocar elecciones a partir de otoño.

"La minoría absoluta del Gobierno se desmorona porque todos quieren más y el Gobierno cada día es más débil y más vulnerable. Todos le aprietan las tuercas y los enemigos de España se aprovechan", ha añadido.

REUNIÓN REVILLA-SÁNCHEZ

Además, ha aludido al encuentro de Pedro Sánchez con Miguel Ángel Revilla previsto para mañana y ha vaticinado que será "un nuevo engaño a los cántabros" y que el presidente "no va a traer nada que no esté en los Presupuestos del Estado para 2018 y que no haya traído ya el PP".

Según Buruaga, Revilla va a la reunión "con la peor de las disposiciones y ya ha empezado a rebajar las expectativas e, incluso, a ponerse la tirita antes de la herida porque sabe que va a ser un fracaso". Por eso "está buscando culpables y excusas, y su excusa", ha añadido, "es siempre el Partido Popular".

Y ha recordado que antes de la moción de censura, "su excusa" era el falso discurso de 'España nos roba' y ahora que gobierna Pedro Sánchez "su excusa para dejar Cantabria con las manos vacías vuelve a ser el Partido Popular". "La culpa, gobierne o no, es del Partido Popular", ha apostillado la presidenta.

Buruaga ha augurado que la "oposición frontal" del PP a la nueva senda de déficit y un techo de gasto "tramposo" será "la nueva excusa para dejar a Cantabria y a los cántabros con las manos vacías".